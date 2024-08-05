宴請藍綠白立委！侯友宜稱有空多見面　閉門會議「這事」最熱烈

▲黃國昌出席新北市政交流，新北市長侯友宜親自接待。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（5日）晚間邀請新北市區域與不分區立委交流市政，侯友宜受訪表示，非常敬佩每位立委都非常關心新北發展，他認為這場是雙向交流，不管是國民黨、民進黨還是民眾黨都給他滿滿支持與鼓勵，未來除了定期聚會，有空都可見面，他也會主動聯繫、溝通，一起並肩作戰；副市長劉和然也說，會談氣氛非常好，談最多的就是軌道建設。

今天聚會從晚間七點進行到晚間八點半左右結束，約莫一個半小時，先由副祕書長龔雅雯簡報，侯友宜親自向各立委交流，除針對各選區的軌道建設、社會福利，也彙整包括市道105條新闢道路、汙水下水道建設、抽水機組更新以及五泰、八里、深坑捷運等共61案，盼中央補助經費；另外包括「財劃法」修正、國土計畫規定、淡海新市鎮開發、銀新未來城推動，以及社工勤務加給等共12案，也需要中央行政協助。

餐敘結束後，被問到市府首次邀請不分區立委，民眾黨不分區立委黃國昌是否有與市府高層互留聯繫方式？侯友宜回應，國昌委員雖是不分區立委，但他在新北服務，感謝黃委員，還有民進黨、國民黨委員給他很多方向，三黨不分你跟我，都只為新北市好。

▲蘇巧慧也出席。（圖／記者李毓康攝）

未來新北市長可能人選齊聚一堂，侯友宜強調，感謝蘇巧慧、洪孟楷、林德福等立委，都很關心新北發展，張宏陸委員也提供很多板橋建設的好意見，大家方向一致，今天純粹是談新北市未來，還有市府有無需要調整，市府都有責任跟立委們報告，市長也有責任溝通， 談的都是新北大小建設，都關心新北未來能更好。

劉和然受訪時也說，今天會談氣氛非常好，席間談最多的就是軌道建設，因為軌道建設現在在新北市是重中之重，以新北市發展來說，軌道建設的銜接跨了很多的行政區。再者也談了部分社宅，整體而言，在市長領軍之下，談了很多事情，包括2030新北市願景是什麼，也都有讓委員們知道，希望他們不管在經費補助，或是議案審查進度上都能幫忙。

劉和然指出，謝謝不分黨派委員為新北市這塊土地打拚，所有委員也都很有默契地向市長說，只要立院休會或有空大家都可以聚聚，新北市轄區立委都會不分黨派一起幫新北市民謀求建設。

對於媒體問及「是否有選舉意味？」劉和然連連搖頭，「沒有！沒有！」，今天談的都是新北市政，完全感受不到其他味道，純粹就是為市政而來。

