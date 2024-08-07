女友放閃遭人身攻擊！王齊麟哭臉嘆「真的沒必要」　千人心疼聲援

▲台灣「羽球男雙」金牌王齊麟今早歸國，與接機的女友「樂天女孩」陳詩媛（十元）高調放閃。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣「羽球男雙」金牌王齊麟今早歸國，女友陳詩媛也現身機場接機，甜蜜互動在直播中全程放送，不過卻被部分網友大酸是在蹭熱度、太高調，甚至是人身攻擊。對此，有網友也為2人打抱不平，認為高調或低調都是自己的選擇，「沒做錯為什麼要被人身攻擊？」貼文一出，也釣出王齊麟現身回應。

王齊麟與陳詩媛在機場的甜蜜互動，包括緊緊相依、捧臉、十指緊扣等，引起媒體與粉絲的矚目，然而這樣的行為也引起了部分網友的關注與質疑，認為兩人表現得過於高調。對此，王齊麟回應，「會長長久久的。」此外，有網友批評陳詩媛，「低調才走得遠，不過啦啦隊的氣質，也就如此。」王齊麟則回應，「請不要這樣，我女朋友很棒，謝謝你。」

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▲王齊麟回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads）

相關對話在社群曝光後，隨即也有網友為王齊麟和陳詩媛打抱不平，在Threads上發文力挺「不懂為什麼會有人要去酸王齊麟和十元（陳詩媛），高調或低調是他們自己的選擇，十元又沒有做錯什麼為什麼要被人身攻擊？」貼文上線短短3小時，就吸引了上千名網友按讚。

其中，王齊麟也現身留言「對啊，覺得可以指教的不要人身攻擊，真的沒必要」，並附上一個哭臉貼圖，看得出相當委屈，其他網友則紛紛鼓勵「眼紅的人不要管他們，你的女友有你的愛保護就夠了」、「這種留言⋯不要太放在心上，辛苦了」、「沒事的！保護好十元！保護好自己！人身攻擊真的不可取」。

▼王齊麟再現身回應網友。（圖／翻攝自Threads）