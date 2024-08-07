獨／藍營反咬綠訪團跟大麻商吃飯　餐敘照片曝光「全是大咖美政要」

▲民進黨訪美團與美國政要餐敘。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，過程中，國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤被爆因不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，痛罵我國外交官。而藍營不滿遭到爆料，反咬綠營赴大麻供應商邀約的僑宴。據《ETtoday新聞雲》記者掌握當天晚宴照片，當天確實有多位美國政要與會，包含伊利諾州州眾議員Theresa Mah、Hoan Huynh、參議院議員Senator Willie Preston、杜佩奇郡郡議會議員Lucy Chang Evans。民進黨與會訪團成員認為，都是同一團的，對內可以競爭，但對外就應該團結，所以邀請國民黨一起去認識美國的政要，大家一起拚外交。

美國共和黨全國代表大會7月15日起一連4天在威斯康辛州登場，壓軸更是前總統川普的提名演說，這也是他在造勢活動躲過槍手暗殺後首次公開演講。對於此次大會，我國也循例由外交部邀請跨黨派成員組成代表團，期間也訪問美國政要、智庫以及僑民。

而行程最後一天，卻爆出凌濤不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，痛罵我國外交官。訪團成員證實，報導中提到的行程安排，確實是有的，在行程倒數第二天，代表團團長陳明真就提前邀請訪團成員，隔天與芝加哥當地台僑、多位友台連線州眾議員餐敘，最終民進黨的團員參加，國民黨、民眾黨團員選擇不參加。

當天行程分成兩團，民進黨成員隨團長陳明真與美國政要餐敘，在野黨成員則在芝加哥千禧公園附近逛街採購，據了解，表定晚間7點晚餐，並提前半小時搭車前往，但部份在野黨成員不斷表達希望延長購物時間，外交人員安排接駁車輛移往離逛街處更近地點，並在傍晚6點45分順利上車，但凌濤上車後不滿情緒就爆發，痛罵行程大小眼，批外館抱民進黨大腿，更放話返台後找同黨立委徐巧芯「處理」。

藍營不滿被爆料，反控民進黨就是「脫隊」赴約了一場大麻業者的餐敘。藍營指出，設宴人士還疑似涉入「兒童性虐待」。國民黨副發言人康晉瑜強調，雖然藍綠兩黨在國內是競爭對手，但對外大家都應共同爭取國際的支持，但民進黨議員陳乃瑜等人持續抹黑國民黨，甚至上電視洋洋得意說這是去拚外交，就讓人無法接受。

根據《ETtoday新聞雲》記者掌握，當日晚宴確實有不少美國政要出席，且都是友台連線的重量級議員，包含伊利諾州州眾議員Theresa Mah、Hoan Huynh、參議院議員Senator Willie Preston、杜佩奇郡郡議會議員Lucy Chang Evans等人。其中Lucy Chang Evans的父母更來自雲林斗六，幾人皆是親台政要。

Willie Preston也在社群媒體公開表示，當天與代表團有一場相當美好的會談，討論了如何發展、連結台美經濟關係，感謝台灣在芝加哥的外交團隊安排這場重要的外交聚會。

對於藍營指控，黨政人士表示，既然都是同一個訪團出去，大家就應該一起拚外交，好意邀請國民黨參與，是否參加都可以尊重，但事後拿邀請的僑界人士資料做文章，實在難以置信。

該人士說，國民黨批評僑界人士是大麻商，而且涉及兒虐，說不希望跟民進黨為伍，難道國民黨也是在批評同桌與會的美國大咖政要們同流合污嗎？倒是想問國民黨，下一次民主黨全國黨代表大會還有要去嗎？美國友台議員都被抹黑成這樣，到底居心何在？是要破壞台美關係嗎？

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