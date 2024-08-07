被國台辦列台獨頑固分子　王定宇：做為中華民國立委當然堅守主權

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄網頁，明確列出「台獨」頑固分子清單，包含蘇貞昌、游錫堃、王定宇等人都出現在清單上。對此，民進黨立委王定宇今（7日）受訪時表示，中華民國台灣不隸屬於中華人民共和國，做為中華民國國會議員當然要堅守主權，如果因為堅持中華民國、台灣、主權就被認為是台獨，那全台灣應該都是國台辦懲罰對象，「硬要把台灣混淆成中國一部分，不僅違背事實也昧於良心。」

置頂的「台獨」頑固分子清單中，列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。

王定宇表示，很高興國台辦進到數位化時代，把網路管制拿掉、讓大家自由看會更好，他也有去看那個網頁，台獨頑固份子就在上面飄來飄去，點進去第一頁就看到他的名字。

王定宇指出，中華民國台灣不隸屬於中華人民共和國，作為中華民國國會議員當然要堅守主權，如果因為堅持中華民國、台灣、主權就被認為是台獨，那全台灣應該都是國台辦懲罰對象。

至於是否擔憂，王定宇直言，這是中共老掉牙手法，也有人說這是光榮印記，但這是很自然的事情，台灣人民擁有國家主權，民主體制、憲法都跟中華人民共和國不同，硬要把台灣混淆成中國一部分，不僅違背事實也昧於良心，至於國台辦想幹嘛就由他去吧。