爆民進黨訪美團與大麻業者餐敘　藍秀證據：該人士涉兒童性虐待

▲凌濤遭爆耍官威。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤也在內，但卻被爆料，凌濤在過程中因不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，直接對著我國外交官痛罵。國民黨副發言人康晉瑜今（7日）則反擊，澄清國民黨為何當時決定不去民進黨代表團邀約的「僑宴」，因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。

▲康晉瑜提供了該大麻業者的公開資訊，該業者名為Charles Wu。（圖／康晉瑜提供，下同）

康晉瑜指出，國民黨考慮到代表團中有多名青年代表，因此不願意讓中華民國的形象與大麻掛上鉤，選擇參加外交部安排的「芝加哥參訪行程」。康續指，他們的行程是由外交部規劃，並非他們主動要求「逛街」，此行程包括參觀千禧公園、密西根大道和星巴克文化館等地，「民進黨選擇與大麻業者CEO共進晚餐，而他們則遵照外交部的既定行程，問題究竟出在哪裡？」

康晉瑜也提供了該大麻業者的公開資訊，該業者名為Charles Wu，經營的品牌Chi’Tiva是一家大麻公司，除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品。此外，Charles Wu還曾是另一家公司Nexem的CEO，該公司擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。康晉瑜同時指出，Charles Wu在2019年的時候曾經發表過一篇文章，自承自己被前妻指控「兒童性虐待」，導致他的監護權擱置。

康晉瑜總結，實際上，民進黨就是「脫隊」赴約了一場大麻業者的餐敘，而這位人士還疑似涉入「兒童性虐待」。康晉瑜強調，雖然藍綠兩黨在國內是競爭對手，但對外大家都應共同爭取國際的支持。然而，民進黨議員陳乃瑜等人持續抹黑國民黨，甚至上電視卻洋洋得意說這是去拚外交，就讓人無法接受。

最後，康晉瑜表示，民進黨要「脫隊」請自便，但國民黨希望照著外交部的既定行程走，還被黑去購物，現在真相出來了，民進黨及側翼名嘴，簡直大翻船，「如果國民黨這樣叫為了購物，民進黨是為了大麻嗎？」



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