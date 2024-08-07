2024台中國際踩舞嘉年華登場　國內外舞團將齊聚豐原

▲2024台中國際踩舞嘉年華即將於9月14日至15日登場，今日舉辦宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

2024台中國際踩舞嘉年華即將於9月14日至15日登場，今（7）日台中市政府觀光旅遊局宣布活動首次移師台中市豐原區，將帶來一場前所未有的舞蹈狂歡。主舞台設於豐原火車站西側出口前，並匯集國內外15組舞蹈團體，來自歐洲、日本、韓國及東南亞的優秀舞者將齊聚一堂，用熱情和創意點燃台中的舞蹈氛圍。

今日宣傳記者會由台中市立文華高中舞蹈班帶來以媽祖文化為創作靈感的精彩演出揭開序幕，該舞碼亦將於8月底由觀旅局薦送代表台灣前往日本名古屋真中祭演出，以此宣告2024台中國際踩舞嘉年華即將盛大舉行，豐原交通便利、地方文化薈萃，歡迎全國旅客及在地鄉親一同來場感受踩舞的熱力。

「2024台中國際踩舞嘉年」邀請歐洲、韓國、東南亞舞蹈團體、日本知名YOSAKOI夜來祭踩舞代表團等，總計15組國內外舞團接力登場。每一場演出都將是一場視覺和聽覺的饗宴，讓觀眾在舞步間感受來自世界各地多元文化的熱情與活力。

觀旅局長陳美秀表示，活動首日9月14日，將舉行全民踩舞趣味競賽，為所有喜愛舞蹈的人士提供一展身手的機會。這次競賽旨在鼓勵各年齡層的參與者展現自我，無論是舞蹈新手還是老手，都可以報名參加，展示舞蹈才華，目前已經正式開放報名，比賽設有最高新台幣1萬5千元的獎項，歡迎民眾組隊報名參賽。

陳美秀指出，9月15日將有全民踩舞體驗活動，專業舞團將現場教授舞蹈技巧，無論是初學者還是有一定基礎的舞蹈愛好者，都能在專業老師的指導下體驗新的舞步，感受專業舞者的魅力與技藝。除了精彩的舞蹈表演和互動體驗，兩日活動期間於主舞台旁還有在地特色市集，讓大家在享受舞蹈的同時，也能支持在地商家，感受到豐原及台中山城的特色與魅力。



▲台中市立文華高中舞蹈班帶來以媽祖文化為創作靈感的精彩演出。（圖／記者游瓊華翻攝）