快訊／有人提告了！台中婚宴會館無預警倒閉老闆跑路　詐欺罪偵辦

▲「濃閣維多利亞婚宴會館」驚傳倒閉，警方證實有民眾提告。（圖／翻攝自濃閣維多利亞婚宴會館臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市大雅區「濃閣維多莉亞婚宴會館」今日傳出無預警倒閉，老闆遭控訴跑路，把爛攤子丟給員工，消息傳開讓許多預訂婚禮、父親節訂位民眾傻眼。轄區警方證實，稍早有民眾到派出所報案，婚宴1萬多訂金討不回，警方將依詐欺罪嫌偵辦。

林姓老闆跑路前在工作群組內留下訊息稱，「我所有親愛的員工，我對不起你們，因為自從疫情開始一直經營不善，造成嚴重虧損，又有跟錢莊調錢，入不敷出，所以即日起宣布破產停業！我也很努力支付5號的薪資，就是不想太對不起我的員工。但還是無法讓你們領到10號的薪資及遣散費。很抱歉！也希望大家能原諒我們。」

林姓老闆說，「明天早上請訂席OO或OO或O經理其中一位，早點進公司拿所有的訂席本，然後就離開公司之後麻煩OO逐一通知客人濃閣倒閉事情，讓客人趕快安排其他餐廳。會員制也發布相關訊息！我不希望有員工受到傷害！我跟特助內心覺得對不起員工，及愛顧濃閣的客戶。所有的錯誤都是我的錯！客戶的損失也是我的錯！請原諒我們的自私」。

婚宴會館的員工也在官方LINE發聲，表示「受害的客戶您們好，我們是受害的員工們，我們在睡夢中接到訊息，老闆表明，因公司經營不善，他自己已跑路，已完全找不到人，只能拋棄無辜員工與客戶，還試圖將爛攤子交給一群受害的員工來善後，我們只能提醒各位與我們一樣受害的客戶們，盡快報案，此為公司申辦之門號，將不會再有人使用，僅此通知。」