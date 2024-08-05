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桃機第4代自動通關估年底裝完　李孟諺：出入境更方便

▲▼交通部長李孟諺視察桃園機場工程及自動通關系統建置情形。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺（左三）視察桃園機場工程，以及自動通關系統建置情形。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場正在建置新型第4代自動查驗通關系統（e-Gate），交通部長李孟諺今（5日）前往視察機場整體通關作業，並指出目前國人自動通關比例達到7成以上，移民署在年底可安裝完成新世代的自動通關系統，後續持續推廣，國人出入境更方便，減少排隊時間。

李孟諺表示，視察桃機主要是了解臨時過夜機坪、埔心溪改道工程，以及正在安裝第4代的自動通關辨識的機器。工程都順利在進行，還有些突破跟克服，有賴施工團隊及機場公司的經營團隊協助推動。

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李孟諺說，自動通關由移民署負責，在年底整個桃機都可以安裝完成新世代的自動通關，國人自動通關比例已到70%以上，希望持續推廣，讓國人不論入境或出境更方便，減少排隊時間，目前執行狀況相當好，也都得到各界的好評。

▲▼交通部長李孟諺視察桃園機場並接受媒體聯訪 。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺（右二）視察桃園機場，桃機董事長楊偉甫（右一）、總經理范孝倫陪同。（圖／交通部提供）

桃機7月份旅客運量達到385萬人次，加上8月份將達到800萬人次，李孟諺對此表示，桃機旅客運量在疫情前、2019年達到4800萬人次，目前已經逐步恢復，恢復到疫情前的9成左右，期待桃機場有更方便、更妥善的規劃。

觀光署今年設定1千萬來台國際旅客目標，李孟諺指出，去年來台國際旅客為648萬人次，今年遇到0403花蓮地震、颱風以及對岸軍演，國際觀光客確實是受到影響，還是會持續努力。

李孟諺表示，觀光署規劃更多優惠與國際宣傳，包括日本、韓國最近找觀光代言人，希望更多人有意願來台灣觀光，東南亞及東北亞則推出機票優惠方案，包括機票買2送一或買3送一，會跟國內航空公司合作，讓更多自由行旅客來台旅遊。

他說，現在來台自由行的國際旅客，買高鐵車票買一送一，也就是打5折優惠，吸引觀光客到中南部旅遊，希望增加國際旅客來台，今年到現在國際觀光客突破430萬人次，希望持續增加，下半年會更努力。

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