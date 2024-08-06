國民黨桃園市議員耍官威！　訪美「購物時間不夠」飆罵外交官

▲桃園市議員凌濤隨跨黨派代表團訪美，遭控因不滿逛街購物時間不足，而飆罵外交官。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外交部7月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，竟鬧出藍營民代羞辱外交官風波！本刊接獲爆料，國民黨主席朱立倫愛將、身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，隨團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵，一名年輕外交人員事後甚至在機上泣不成聲，凌濤耍官威的行徑讓外館及台僑社團埋下不滿情緒，連藍營青年團代表都私下向駐處致歉，恐讓正規劃訪美的朱立倫徒增困擾。

「我光榮地接受你們的美國總統提名。四個月後，我們將取得令人難以置信的勝利！」美國共和黨全國代表大會7月15日起一連4天在威斯康辛州登場，前總統川普右耳包著白色紗布現身共和黨全國代表大會發表演講，這是他同月13日在賓州造勢活動躲過槍手暗殺後，首度公開演說。

這場備受全球關注的大會，我國循例由外交部邀請跨黨派籌組代表團，藍、綠、白三黨各派民代或黨職幹部參與，代表團把握機會與美國政要、智庫及僑界人士交流，推動政黨外交。不只共和黨，民主黨全國黨代表大會緊接著將於本月19至22日在芝加哥舉行，屆時我國也會循例籌組代表團赴美觀選，並由外交部及駐美代表處提供協助。

▲外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會。

未料，7月的跨黨派訪美活動看似平和，卻在行程最後一天鬧出外交官遭羞辱風波，消息傳至外館及台僑社團更埋下不滿情緒，知情人士憤而向本刊爆料，替在海外打拚的外交官大抱不平，而遭控羞辱外交官的，正是國民黨主席朱立倫愛將、身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤；至於同團的國民黨副祕書長兼主席辦公室主任江俊霆也遭控，當時幫腔凌濤痛罵外交官。

本刊調查，跨黨派代表團共11人，包括國民黨、民進黨各5人及1名民眾黨代表，民進黨有身兼團長的主席賴清德特別助理陳明真、黨青年部主任阮俊達、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲及黨駐美代表處主任蕭舜文；國民黨包括凌濤、江俊霆、黨駐美代表秦日新、黨副發言人康晉瑜及青年團總團長羅雍勝；民眾黨則派黨國際事務部主任林子宇出席。

▲千禧公園入口處形狀貌似巨豆的「雲門」（Cloud Gate）玻璃不鏽鋼雕塑，是芝加哥知名地標。

▲跨黨派代表團參加的共和黨大會受全球關注，獲提名參選美國總統的川普（左）在會中發表演說。

待跨黨派訪團抵台後，凌濤等人的耍官威傳聞就在外館、僑界不脛而走，外交相關單位甚至收到有人以白紙黑字投訴，本刊隨後也接獲爆料，並求證相關涉外人士、台僑及隨團人員，以還原相關時間序及經過。不過，凌濤接受本刊採訪卻一概否認，並稱當初會動怒抗議，是因駐外館處當天的行程安排全是配合民進黨，因而壓縮國民黨團員的時間。

▲凌濤（中）身兼國民黨智庫副執行長，是黨主席朱立倫（右）的嫡系子弟兵。

惹出訪美耍官威風波的凌濤，美國康乃爾大學公共行政法學碩士，曾任國民黨青年團總團長暨中常委；2014年朱立倫競選連任新北市長，他出任競選總部活動組長，後在朱市府擔任民政局機要祕書，2019年9月接任朱立倫辦公室發言人，2021年朱當選黨主席後，凌濤接任黨文傳會主委兼發言人，去年3月再接任智庫副執行長，外界公認他是朱立倫愛將，是朱一手培養的嫡系子弟兵。

至於被控幫腔凌濤羞辱外交官的江俊霆，同屬朱立倫人馬，是朱長年的核心幕僚，被譽為「點子王」，自朱參選立委開始，乃至桃園縣長、新北市長時期，都一路跟隨在旁，陪朱打過大大小小選戰，2021年朱當選黨主席後，派他出任黨副祕書長並兼任主席辦公室主任，去年總統大選藍白協商合作期間，朱更派他作為與白營溝通的橋梁，受重視程度可見一斑。



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