彭蒙惠享耆壽98歲　蔣萬安「非常難過」：讓人非常驕傲的台北市民

▲台北市長蔣萬安出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

空中英語教育創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）5日剛過完98歲大壽，今（7日）凌晨傳出她昨晚過世消息；而台北市長蔣萬安去年才親自頒發身分證給彭蒙惠，面對此消息，蔣萬安表示，自己感到非常非常難過，彭蒙惠是讓人非常驕傲的台北市民。

蔣萬安上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS），談到去年才頒發身分證給彭蒙惠，而對方昨晚過世一事，蔣萬安直言「非常非常難過。」彭蒙惠在1960年來到台北市，是台北市的市民，1962年創辦空中英語教室，陪伴當時許多年輕學子在學習英文的過程。

蔣萬安提及，自己國、高中的時候，幾乎每個星期都在聽空中英語教室，所以奠定很好的英文基礎，後來彭蒙惠也熱愛音樂，創辦天韻合唱團等，「去年我非常榮幸頒發身分證給彭蒙惠老師，她也是讓我們非常驕傲的台北市民，她的離開，我們非常非常難過。」

彭蒙惠在台超過半世紀致力英語教育推廣，對於提升國人英語能力及國際視野有著殊勳，蔣萬安及內政部林清淇司長在2023年6月21日親贈身分證及歸化國籍許可證書，以表達對彭蒙惠的感佩。

▼蔣萬安頒贈彭蒙惠身分證及歸化國籍許可證書。（圖／台北市政府提供）