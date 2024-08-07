日羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉上動1手腳」　美貌大升級

▲日本羽球選手志田千陽（右）、松山奈未（左）組合被封為「最正女雙」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

「日本羽球女神」志田千陽與松山奈未在巴黎奧運女子羽球雙打中奪得銅牌，然而除了精湛的球技外，志田千陽也再度因「偶像級神顏」爆紅。除了在賽場上的出色實力，超高顏值同樣吸引全場目光。而網友就翻出志田學生時代的照片，並發現原來她在臉上動了一個小手腳，讓整體美貌更加升級。

▲志田千陽被認為擁有偶像級美貌。（圖／翻攝自志田千陽IG、X、青森山田高等學校官網）



1997年出生於秋田縣的志田千陽今年27歲，而她的IG帳號粉絲人數目前已突破76萬人次，可見她受到網友關注的程度。志田千陽擁有白皙的肌膚和甜美的笑容，被網友譽為擁有「如女偶像般的美貌」。但在場上，她絲毫不遜色於其他運動員，不但同時展現出運動員的堅韌，又保持女性的優雅。

有網友也留意到她幾乎總是全妝上陣，然而即使經過2局激烈的比賽，或賽後情緒激動到淚流滿面，臉上的妝容依舊完整無缺，口紅色澤更是顯眼。

▲▼志田千陽透過牙齒矯正，讓美貌大升級。（圖／翻攝自志田千陽IG、X、青森山田高等學校官網）

網友對志田千陽的美貌讚不絕口，更有人挖出她的高中時期照片，發現她的美貌並非一蹴可幾。照片中，高中時的志田千陽雖然同樣五官清秀，但是牙齒明顯凌亂，門牙也稍微突出，相較現在大眾所看到整齊牙齒，的確有差異。

透過牙齒矯正，志田千陽的面部流暢度更高，也讓她的甜美度更上一層樓。而對於志田千陽的臉部變化，網友們紛紛表示，「牙齒矯正的變臉效果真的很不錯」、「難怪那麼多明星都在戴牙套」、「笑容滿分」等。

▼志田千陽與搭檔在巴黎奧運獲得女雙銅牌。（圖／達志影像／美聯社）