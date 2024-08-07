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拳后陷性別爭議！遺傳醫：3情況染色體XY是女性　不應剝奪參賽

▲▼「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣女拳王」林郁婷在本次巴黎奧運深受性別爭議困擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運面臨的性別風波，國際拳擊總會（IBA）5日特別召開記者會說明，最終仍無提出任何證據。國內遺傳專科醫師表示，有3種情況，染色體XY的人會在外觀與性徵表現仍完全是女性，在沒有使用任何禁藥前提下，不應該只因為她染色體不一致，就剝奪其參賽權益。

這起性別爭議是起於國際拳擊總會（IBA）去年以2人未能通過1項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這次奧運登場前又被舊事重提，包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛出面指責，引發輿論發酵。

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國際拳總（IBA）5日召開記者會說明取消資格的原因，但是全程回應如「鬼打牆」，對於關鍵的性別爭議，依舊沒給出相關檢測報告內容等實質證據，僅提到「兩人顯示帶有男性染色體」、「分析結果顯示睪固酮過高，如同男性」。

在性徵不明診斷有近30年經驗的遺傳學專家、台北市立聯合醫院小兒遺傳專科醫師蔡立平特別撰文說明，對於絕大多數的人而言，XY表現的是男性，XX表現的是女性，但是確實有少部分特殊罕見病人，在性徵外觀和染色體的XX、XY不一致。而染色體XY可以是外觀性徵完全是女性的女生，可能有3種情況：

1、胚胎時期睾丸發育不全，這些個案也是可以有子宮的。
2、雖然睾丸正常，但是合成男性荷爾蒙的酵素缺乏，無法分泌足夠的男性荷爾蒙。
3、男性荷爾蒙分泌正常，但是細胞受體發生突變，無法接受荷爾蒙刺激，形成男性荷爾蒙無法作用，表現不出男性化的特徵。

蔡立平受訪表示，前2種情況的男性荷爾蒙都會偏低；第3種情況才會接近一般男性，但是因為受體出問題，所以表現也可以是完全的女性，這類型的個案在包含生殖器外觀、胸部發育等都可以是女性的表現，從小也會被當作女性來撫養，各方面認知也都是女性。

蔡立平指出，在遺傳專科如果診斷出這樣的個案，經過與醫療團隊共同商談之後，許多個案仍然接受自己是女性的認同，醫療端也不可能因為這樣的染色體表現，就要求病患要進行變性，進而造成個案及家屬的二度傷害。

蔡立平認為，在沒有使用任何禁藥前提下，不應該只因為她的染色體不一致，就剝奪其參加比賽的權益！國際奧會在特殊個案運動權利的維護，蔡立平表示尊敬，同時也希望這些罕病的個案，挺過無謂的風雨，繼續朝向自己的人生目標邁進。

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