佛州緊急狀態！颶風黛比登陸至少5死　3千萬古柯鹼吹上岸

▲黛比來襲,至少5人死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

颶風黛比(Debby)5日登陸美國佛州後傳出淹水災情,數百人受困民宅,至少5人喪命,加上創紀錄的降雨引爆暴洪,部分地區降雨量上看760毫米,預料黛比未來數日將為喬治亞州等部分地區帶來嚴重洪水,總統拜登已經批准佛州與南加州進入緊急狀態。除此之外,強風與海浪把25包古柯鹼吹上岸邊,價值超過100萬美元(約新台幣3274萬元)。

▲黛比5日上午以一級颶風的威力登陸,隨後減弱成熱帶風暴,但移動速度慢。(圖/達志影像/美聯社)

美聯社、BBC等報導,黛比5日上午以一級颶風的威力在佛州墨西哥灣沿岸登陸,隨後減弱成熱帶風暴,移動速度相當緩慢,道路淹水,佛州、喬治亞州近20萬戶無電可用,全美1600多個航班被取消。在黛比登陸之前,佛州州長迪尚特(Ron DeSantis)就已經宣布佛州67郡之中的61個郡進入緊急狀態。

▲▼在黛比登陸之前,佛州已宣布佛州67郡之中的61個郡進入緊急狀態。(圖/達志影像/美聯社)

黛比帶來的災情至今奪走至少5條人命,64歲卡車司機在車輛失控墜入運河後過世,38歲女性和12歲男童車禍身亡,13歲男童因為組合屋被樹木壓垮喪命,19歲男子因大樹倒在住家門廊上死亡。另據美國邊境巡邏隊的說法,海浪強風已把25包古柯鹼吹到佛羅里達島礁(Florida Keys)岸邊,價值超過100萬美元(約新台幣3274萬元)。

Hurricane Debby blows 25 packages containing $1 million worth of cocaine onto a Florida Keys beach. A good Samaritan spotted it, and you know what happened next https://t.co/hKEWcnOHZj