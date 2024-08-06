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佛州緊急狀態！颶風黛比登陸至少5死　3千萬古柯鹼吹上岸

▲▼ 颶風黛比（Debby）5日登陸美國佛州後傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲黛比來襲，至少5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風黛比（Debby）5日登陸美國佛州後傳出淹水災情，數百人受困民宅，至少5人喪命，加上創紀錄的降雨引爆暴洪，部分地區降雨量上看760毫米，預料黛比未來數日將為喬治亞州等部分地區帶來嚴重洪水，總統拜登已經批准佛州與南加州進入緊急狀態。除此之外，強風與海浪把25包古柯鹼吹上岸邊，價值超過100萬美元（約新台幣3274萬元）。

▲▼ 颶風黛比（Debby）5日登陸美國佛州後傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲黛比5日上午以一級颶風的威力登陸，隨後減弱成熱帶風暴，但移動速度慢。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社、BBC等報導，黛比5日上午以一級颶風的威力在佛州墨西哥灣沿岸登陸，隨後減弱成熱帶風暴，移動速度相當緩慢，道路淹水，佛州、喬治亞州近20萬戶無電可用，全美1600多個航班被取消。在黛比登陸之前，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）就已經宣布佛州67郡之中的61個郡進入緊急狀態。

▲▼ 颶風黛比（Debby）5日登陸美國佛州後傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼在黛比登陸之前，佛州已宣布佛州67郡之中的61個郡進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 颶風黛比（Debby）5日登陸美國佛州後傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

黛比帶來的災情至今奪走至少5條人命，64歲卡車司機在車輛失控墜入運河後過世，38歲女性和12歲男童車禍身亡，13歲男童因為組合屋被樹木壓垮喪命，19歲男子因大樹倒在住家門廊上死亡。另據美國邊境巡邏隊的說法，海浪強風已把25包古柯鹼吹到佛羅里達島礁（Florida Keys）岸邊，價值超過100萬美元（約新台幣3274萬元）。

美國國家颶風中心警告，緩慢移動的風暴帶來暴雨，可能會出現危及性命的災難性洪水。預計黛比6日、7日會侵襲喬治亞州東南部與南、北卡羅來納州，接著8日向南卡羅來納州沿岸附近內陸移動。

▼ 美國國家颶風中心警告，可能會出現危及性命的災難性洪水。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 颶風黛比（Debby）5日登陸美國佛州後傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

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