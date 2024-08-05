「日安大樓」800車泡水　住戶怒：早提醒要裝閘門

▲高雄市三民區德山街的「日安地球」大樓因凱米颱風帶來的強風驟雨，地下室遭逢嚴重淹水災情。（圖／資料照／CTWANT提供）

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凱米颱風重創中南台灣，造成嚴重災情，高雄市三民區日安地球大樓更是最慘受災戶，地下3層樓停車場全被大水淹沒，造成近300輛汽車、500輛機車泡水報銷，而住戶炮火隆隆，認為此案是天災更是人禍，早有住戶提醒要裝水閘門，保全卻「慢半拍」，後續將對管委會及物業公司追究責任和賠償。

凱米颱風於7月24日重創高雄，雨彈狂炸導致高雄市25座滯洪池近乎全滿，平地最大累計雨量更超過莫拉克颱風，導致三民、左營、鼓山等區嚴重淹水，90棟大樓發生淹水災情，又以三民區德山街的日安地球大樓災情最為嚴重。

▲日安地球大樓地下室1至3樓全被淹沒，近300輛汽車遭滅頂。（圖／讀者提供）

日安大樓為5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，採地上5層、地下3層停車場設計，其地下室1到3樓都被萬噸雨水淹沒，初估淹水量約6000立方公尺，800輛汽、機車全部滅頂，當中不乏保時捷、BMW大7等高單價車款，整體損失難以估計。

「我們聽到消息下來的時候，整個地下室都變成汪洋了。」住戶透露，他們眼見慘況幾乎崩潰，地下室從地下3樓淹到停車場入口，幾乎看不出原樣，質疑為何管委會沒廣播通知住戶移車，也沒有即時裝上防水閘門才導致全體住戶付出慘痛代價。

▲日安地球大樓積水抽出後，住戶陸續將汽、機車從地下室運出。（圖／資料照／CTWANT提供）

住戶怒火難以宣洩，將炮火指向管委會和物業公司，有人質疑管委會未通知住戶，卻自行將車子開出停車場，更有人直指是新舊管委會內鬥，管委會則否認相關指控。

管委會內部成員透露，管委會由退休住戶組成，除了是無給職，成員每個月也沒有管理費減免等優待，僅有每月例行開會能拿到500元的車馬費，而主委、財委、總務及多位委員的車都泡在下面，和其他住戶一樣是受害者。

▲ 日安大樓女主委（左1）和住戶、議員張博洋一同討論救災事宜。（圖／擷取自張博洋臉書）

「颱風來前就已經提醒保安組長要裝閘門了，水淹到家門口他們卻才裝上。」管委會成員表示，風災到來前就已提醒物業公司應趁早預防，不知是哪個環節出錯，等到路面淹水才想到要將防水閘門裝上，一切早已來不及。管委會7月30日也已將監視器主機封箱，釐清淹水時地下室水閘門是否有完全設置，以便追究後續責任歸屬。

而目前社區內謠言滿天，有消息稱是住戶急著將車子開出去，移開防水閘門，導致淹水，也有消息稱閘門是水淹一夜後，早班保全上班後才安裝，保全公司則全盤否認，認為是當天的水量過大導致水閘門被沖破，相關案情則仍待調查釐清。

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