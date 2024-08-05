凱塔雜貨輪污染水域　陳亭妃安排保險公司與漁民進行理賠對話

▲針對凱米颱風造成凱塔貨輪擱淺、貨櫃破損漂流海域內，生鮮肉品外洩汙染水質、導致文蛤、蚵死亡事件，5日立委陳亭妃特別安排凱塔貨輪投保之新加坡保險公司與漁民正式展開理賠對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對凱米颱風造成凱塔貨輪擱淺、貨櫃破損漂流海域內，生鮮肉品外洩汙染水質、導致文蛤、蚵死亡事件，5日立委陳亭妃特別安排凱塔貨輪投保之新加坡保險公司與漁民正式展開理賠對話。

會中並確認所有進行漁民理賠程序的申請時間：8月9日保險公司提供申請表格，23日以前要完成所有的申報，再由第三方公正單位進行調查，並以最快速度完成相關保險給付的認定。

陳亭妃表示，7月31日由郭信良前議長接到20多位漁民陳情，海域範圍內，海洋中及沙灘上漂滿生鮮肉品發臭嚴重污染水質、使其養殖的文蛤、蚵大量死亡。經調查瞭解係因凱米颱風影響，導致凱塔貨輪擱淺，大量貨櫃破損掉落海中所致，且造成眾多漁民無法出海捕魚維持生計。陳亭妃國會辦公室迅速行動，發出公文通知航港局要求凱塔貨輪的保險公司要出面與漁民處理、並告知8月5日早上9時30分許，將於城西活動中心召開各單位聯合協調，而針對海域污染，也邀請台江國家公園管理處、台南市政府法制處、環保局、農業局和安南區公所等單位共同商討相關問題。



陳亭妃進一步表示，8月5日凱塔貨輪公司特別在陳亭妃立委的要求下，派新加坡的保險公司到協調會現場，與漁民展開對話，讓損傷慘重的漁民可以直接陳情，並在會議現場直接確認受損漁民必須準備的資料，8月9日保險公司會委由第三公正單位將申請表格準備好，提供漁民填寫申請，並且在8月23日以前要完成所有的申報，並由台南市政府漁業科協助，發文航港局，再由航港局直接要求凱塔貨輪公司的新加坡保險公司所委託第三公正單位依據資料做相關的調查、結算理賠金額。

漁民只需提供損害範圍的定位資料、還有蛤、蚵、漁網破損受害的照片，或是漁民無法出海、出港的相關證明，要求用最簡便的方式讓漁民可以得到應有的補償，才能讓漁民安心繼續從事養殖相關產業。