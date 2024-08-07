現場喜劇夯進校園！漫才天團達康.come、面白大丈夫登上校園舞台

圖、文／統一輕鬆小品提供

現場喜劇演出近年在台灣熱度高漲，其中，從日本發源傳來台灣的漫才喜劇，因其輕鬆、日常化的雙人對話演出形式放鬆效果極佳，深受不少粉絲喜愛，而達康.come、面白大丈夫正是台灣兩大人氣天團。近期有網友發現兩組團體悄悄的在同一時間更新頻道影片，內容是其與超商咖啡牛奶品牌輕鬆小品合作，前往國高中校園進行演出。影片中以學生時代為背景的喜劇橋段勾起了不少網友的年少回憶，更引起網友在Dcard發文討論。

真是青春的煩惱啊！ 校園主題漫才喜劇讓網友直呼又爆笑又懷念

受網友熱議的影片是達康.come與面白大丈夫受輕鬆小品邀請，前往國高中校園進行演出，演出內容也因應學生的生活設計校園主題的笑梗。各種青春事蹟出現的喜劇橋段如暗戀的酸甜、與教官的你追我跑等，觸動不少網友的回憶，更有網友在Dcard發文分享影片引起不少觀眾熱烈討論。有網友又懷念又羨慕的表示「聽完有種自己回到學生時期的感覺…好青春」、「好羨慕，我高中時怎麼都沒有這種好康」

▲觀看面白大丈夫演出影片的網友在Dcard發文直呼：現在的學生真的好幸福。

爆笑的喜劇橋段不只在校園裡 超商也買得到

除了校園主題的喜劇影片外，網友也發現面白大丈夫除了進行校園演出之外，還跟輕鬆小品合作推出了笑話貼紙，在超商就可以入手。更有網友表示品牌先前也有推出過達康.come的合作貼紙，興奮的在留言區分享自己蒐集的貼紙照片「真的很可愛 之前達康的我就有蒐集了，這次面白的做為鐵粉當然也不能錯過」。8/7~9/3在全台小七還有2件40元優惠，快來２瓶大笑一下。

▲網友表示現在在超商就可以買得到面白大丈夫的笑料貼紙。