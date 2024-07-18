女學生控教授性侵大逆轉！閨房紀錄器沒關　「超色對話」救了他

▲海洋大學（圖）傳出師生桃色糾紛，校方曾召開性平會，認定性騷擾案不成立。（圖／鏡週刊）



文／鏡週刊

海洋大學碩士班學生陳麗娜指控遭指導教授陳世宗企圖性侵震撼校園；沒想到，3年後案情出現大逆轉！陳世宗為洗刷冤屈，不得已向法院提出案發時的錄音檔，譯文內容顯示雙方互相調情，宛如戀愛中男女，火辣對話讓人聽了臉紅心跳。

錄音檔並還原當時陳世宗不慎碰到對方的胸部，女學生不但沒生氣，還反問他：「感覺怎麼樣？」後來還嬌羞地說：「你捏捏我吧…我在作夢嗎？」並說：「我左手有感覺啦！」陳世宗則反問：「妳有摸到那裡…我小弟弟硬起來了。」錄音全程並沒有被性侵的情節，女學生因此吃上誣告罪，一審遭重判8月徒刑。

▲海大商船學系副教授陳世宗（圖）遭控對女學生強吻襲胸，一審雖還他公道，但他與女學生獨處對話內容曝光，仍引起議論。（圖／鏡週刊）

▲碩士生陳麗娜（圖）不實指控指導教授企圖對她性侵，法官在判決書中痛批她浪費司法資源，企圖陷人入罪，一審將她重判。（圖／鏡週刊）



海洋大學商船學系在職碩士班學生陳麗娜三年前聲淚俱下向媒體爆料，指控指導教授陳世宗在住處對她強吻襲胸，還意圖對她性侵，讓她身心受創。陳女爆料後向海大性平會檢舉，但性平會認為性騷擾不成立，她憤而向檢方提告，引起社會譁然，連監委都介入調查，認定教育部督導不周及校方處理失當，通過糾正案，未料，全案在檢方偵查後卻大逆轉。

▲陳麗娜3年前向媒體不實爆料且提告，誣指指導教授企圖在套房沙發上對她性侵，最後真相大白，全是她杜撰，反吃上誣告罪遭判刑。（圖／鏡週刊）

陳世宗開庭時當場提出二人獨處時的錄音檔，顯示他與陳女的對話充滿愛意，二人不只有肢體接觸，還徹夜火辣調情，陳女當初泣訴陳世宗曾問她：「有看A片習慣嗎？」「會不會幫男人口交？」及動手強脫衣物要對她性侵等指控，都未出現在錄音檔中。

根據錄音檔以及Skype對話顯示，陳麗娜與陳世宗宛如交往中的男女，她稱遭指導教授猥褻情節，全是瞎掰杜撰。（示意圖）

▲▼根據錄音檔以及Skype對話顯示，陳麗娜與陳世宗宛如交往中的男女，她稱遭指導教授猥褻情節，全是瞎掰杜撰。（示意圖）



▼陳世宗與陳麗娜的師生對話，並無猥褻情節，內容有如交往中男女，2人還密商不能讓此事曝光。（示意圖）



檢方因此認定，陳女向媒體爆料的內容純屬杜撰，打臉她指控遭狼師脅迫的說法，基隆地院日前依誣告罪將她判刑八月，另依誹謗罪，再將她判刑四月或得易科罰金，全案仍可上訴。



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