　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女學生控教授性侵大逆轉！閨房紀錄器沒關　「超色對話」救了他

海洋大學（圖）傳出師生桃色糾紛，校方曾召開性平會，認定性騷擾案不成立。

▲海洋大學（圖）傳出師生桃色糾紛，校方曾召開性平會，認定性騷擾案不成立。（圖／鏡週刊）

文／鏡週刊

海洋大學碩士班學生陳麗娜指控遭指導教授陳世宗企圖性侵震撼校園；沒想到，3年後案情出現大逆轉！陳世宗為洗刷冤屈，不得已向法院提出案發時的錄音檔，譯文內容顯示雙方互相調情，宛如戀愛中男女，火辣對話讓人聽了臉紅心跳。

錄音檔並還原當時陳世宗不慎碰到對方的胸部，女學生不但沒生氣，還反問他：「感覺怎麼樣？」後來還嬌羞地說：「你捏捏我吧…我在作夢嗎？」並說：「我左手有感覺啦！」陳世宗則反問：「妳有摸到那裡…我小弟弟硬起來了。」錄音全程並沒有被性侵的情節，女學生因此吃上誣告罪，一審遭重判8月徒刑。

【師生性侵變不倫1】女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器沒關救了他

▲海大商船學系副教授陳世宗（圖）遭控對女學生強吻襲胸，一審雖還他公道，但他與女學生獨處對話內容曝光，仍引起議論。（圖／鏡週刊）

【師生性侵變不倫1】女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器沒關救了他

▲碩士生陳麗娜（圖）不實指控指導教授企圖對她性侵，法官在判決書中痛批她浪費司法資源，企圖陷人入罪，一審將她重判。（圖／鏡週刊）

海洋大學商船學系在職碩士班學生陳麗娜三年前聲淚俱下向媒體爆料，指控指導教授陳世宗在住處對她強吻襲胸，還意圖對她性侵，讓她身心受創。陳女爆料後向海大性平會檢舉，但性平會認為性騷擾不成立，她憤而向檢方提告，引起社會譁然，連監委都介入調查，認定教育部督導不周及校方處理失當，通過糾正案，未料，全案在檢方偵查後卻大逆轉。

【師生性侵變不倫1】女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器沒關救了他

▲陳麗娜3年前向媒體不實爆料且提告，誣指指導教授企圖在套房沙發上對她性侵，最後真相大白，全是她杜撰，反吃上誣告罪遭判刑。（圖／鏡週刊）

陳世宗開庭時當場提出二人獨處時的錄音檔，顯示他與陳女的對話充滿愛意，二人不只有肢體接觸，還徹夜火辣調情，陳女當初泣訴陳世宗曾問她：「有看A片習慣嗎？」「會不會幫男人口交？」及動手強脫衣物要對她性侵等指控，都未出現在錄音檔中。

根據錄音檔以及Skype對話顯示，陳麗娜與陳世宗宛如交往中的男女，她稱遭指導教授猥褻情節，全是瞎掰杜撰。（示意圖）

【師生性侵變不倫1】女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器沒關救了他

▲▼根據錄音檔以及Skype對話顯示，陳麗娜與陳世宗宛如交往中的男女，她稱遭指導教授猥褻情節，全是瞎掰杜撰。（示意圖）

【師生性侵變不倫1】女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器沒關救了他

▼陳世宗與陳麗娜的師生對話，並無猥褻情節，內容有如交往中男女，2人還密商不能讓此事曝光。（示意圖）

【師生性侵變不倫1】女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器沒關救了他

檢方因此認定，陳女向媒體爆料的內容純屬杜撰，打臉她指控遭狼師脅迫的說法，基隆地院日前依誣告罪將她判刑八月，另依誹謗罪，再將她判刑四月或得易科罰金，全案仍可上訴。


更多鏡週刊報導
【師生性侵變不倫2】師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？
【師生性侵變不倫3】「女人要有9個情人」　她一句話點出教授的長處
【師生性侵變不倫4】自比「二手貨」惺惺相惜　教授示愛：給我試用3個月

ET快訊
曼谷飯店毒殺案驚見「中文手寫信」
女學生控教授性侵大逆轉！「超色對話」救了他
重機視角曝！時速183衝對向撞大貨車　23歲軍人慘死南迴公路
唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿
快訊／狼師性侵20幼童　保時捷男私刑噴漆涉2罪送辦
快訊／公股銀行夫妻檔「海撈上億元」　1收押1交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化火車站鬧區大火！連棟百年巴洛克建築毀了　鐵皮加蓋狂燒10間

女學生控教授性侵大逆轉！閨房紀錄器沒關　「超色對話」救了他

快訊／狼師性侵20幼童曝政府失能　保時捷男私刑噴漆涉2罪送辦

快訊／公股銀行夫妻檔「涉幫詐團洗錢」！海撈上億元　1收押1交保

快訊／鄭文燦子弟兵遭收押！議員張肇良關說違建　涉貪污罪慘了

涉行賄鄭文燦！楊兆麟家人衝回家拿護照　1hr捧500萬現金辦保

多名立委收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊　警政署：加強住居所維安

彰化失婚女獨住摩鐵竟火燒八爪椅　認了「心情不好」超慘結局曝

台南樹脂工廠大火9小時終撲滅　燃燒3萬平方公尺14棟建物毀了

重機視角曝！時速183衝對向撞大貨車　23歲軍人慘死南迴公路

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

彰化火車站鬧區大火！連棟百年巴洛克建築毀了　鐵皮加蓋狂燒10間

女學生控教授性侵大逆轉！閨房紀錄器沒關　「超色對話」救了他

快訊／狼師性侵20幼童曝政府失能　保時捷男私刑噴漆涉2罪送辦

快訊／公股銀行夫妻檔「涉幫詐團洗錢」！海撈上億元　1收押1交保

快訊／鄭文燦子弟兵遭收押！議員張肇良關說違建　涉貪污罪慘了

涉行賄鄭文燦！楊兆麟家人衝回家拿護照　1hr捧500萬現金辦保

多名立委收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊　警政署：加強住居所維安

彰化失婚女獨住摩鐵竟火燒八爪椅　認了「心情不好」超慘結局曝

台南樹脂工廠大火9小時終撲滅　燃燒3萬平方公尺14棟建物毀了

重機視角曝！時速183衝對向撞大貨車　23歲軍人慘死南迴公路

莫巴耶、游艾喆休兵　中華白內外失序27分慘敗烏克蘭

更生保護會強化性平三法法律知識　杜絕職場性騷擾

B群哪時吃最好？營養師：B群成員功能大不同　只有B1適合早上吃

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

許光漢萌點＋1「肚子餓就生氣」一天吃四餐　旅行被搭訕：給聯絡方式ok

「2種大便顏色」爆癌症警訊！醫示警：快檢查

趙麗穎一口氣掰了過肩長髮！　「激美新造型」現身機場被讚爆

彰化火車站鬧區大火！連棟百年巴洛克建築毀了　鐵皮加蓋狂燒10間

女學生控教授性侵大逆轉！閨房紀錄器沒關　「超色對話」救了他

許富凱又被詐團盯上！　遭假冒身分「籌演出經費」向粉絲要錢氣炸

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

社會熱門新聞

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

即／萊爾富冰櫃屁孩慘了　警鎖定對象依毀損罪送辦

獨／敗光亡父千萬遺產　錦新大樓啃老兒離譜行徑曝

即／可成科技爆內線！董座家族9人撈千萬遭約談

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

即／「黑鷹滅青鳥」爆恐慌　北檢指揮警方全力偵辦

開國道內線時速僅96公里　「龜速」挨罰3000

即／桃園籃球少年再添1死　夜遊撞大貨車雙亡

更多熱門

相關新聞

遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館

遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館

到日本沖繩旅遊的福音再+1！那霸機場準備增設簡易住宿旅館，預計在明年8月開幕，屆時對於需要在機場過夜的旅客，就不必睡機場，可以到機場內旅館休息。

江坤俊爆激戰護理師「遺留內褲」

江坤俊爆激戰護理師「遺留內褲」

24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告：腹部變形塞滿食物

24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告：腹部變形塞滿食物

尾隨打女大生屁股！　30歲男騎士喊：一時興起

尾隨打女大生屁股！　30歲男騎士喊：一時興起

清大女學生遭「男騎士尾隨打屁股」！　警方回應了

清大女學生遭「男騎士尾隨打屁股」！　警方回應了

關鍵字：

海大性騷擾性侵案大逆轉校園鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」玩拋接　總部下令停業懲處

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

下周颱風機率達70%　預估路徑曝

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

賣春女在面前扭臀！男全身癱軟摔倒喪命

耶嫩接下蘿拉職位14天！今午突發「不自殺聲明」

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面