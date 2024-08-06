批尤伯祥政治攻擊！陳世軒：新北從未用記名器　難道議員沒向選民負責？

▲新北市議員陳世軒。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

國會改革法案釋憲案，憲法法庭6日進行言詞辯論，大法官尤伯祥質疑立院在不記名投票下，選民如何究責立委等問題，民眾黨立委黃國昌說明後，數度遭到尤伯祥打斷，認為黃沒有回答到問題。民眾黨新北市議員陳世軒晚間批評，尤伯祥太看輕民代對選民的責任，只淪為刻意政治攻擊，新北市議會從未用過記名器，都是舉手表決，難道都沒對選民負責嗎？

針對黃國昌在憲法法庭被問及「不記名投票如何向選民負責？」尤伯祥解讀黃國昌的意思是「用公開直播可以取代議事錄」，陳世軒6日晚間表示，大法官不但曲解、且太看輕民代對選民的責任，只淪為刻意政治攻擊。

陳世軒說，民代是由選民透下神聖的一票選出，因此說的每一句話、做的每一項決定，都向選民負責，所以不會有今天採用哪一種表決，就不能跟選民負責的情況。

陳世軒提及，依照新北市議會的規定，如果按照尤伯祥的說法與邏輯，新北市議會至今沒有用過記名器，都是舉手表決，難道新北市議員都沒有對選民負責嗎？大法官是否已經心有定見，在憲法法庭中對特定方戴上有色眼鏡，可受公評。

陳世軒指出，民進黨這會期常掛在嘴上，讓民進黨引以為傲的立法院議事轉播國會頻道，就是要讓人民看到民代們在立院的一言一行、所做出的各項決議，立委們舉手表決沒有違反規定、民眾也能透過直播清楚了解情況。

另外，針對民進黨發言人吳崢發表黃國昌「果然是活在直播裡的男人」云云等語，陳世軒強調，身為執政黨發言人，吳崢一根手指著別人的同時，別忘了四根手指向自己，吳崢有臉說黃國昌是活在直播裡的男人，似乎忘了自己，「才是活在直播裡的預言家。」