抗淹水！明年治水經費增159億元　中央對地方補助首破2500億

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日下午聽取行政院長卓榮泰報告「114年度中央政府總預算案」，其中為因應「凱米」颱風再來災情，增列115億治水經費，比今年度增加159億元；而中央對地方一般性的補助款，增加199億元，首次超過2500億元，統籌分配稅款也增加696億元。

114年度總預算，歲入3兆1,534億元，歲出3兆1,325億元，整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘209億元，是109 年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘；另外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率會下降，且還債金額達到1,415億元，是24年來最高。

在總預算中，以「社會福利」支出最高，其次是「教科文」支出，第三高是「經濟發展」支出，而第四是「國防預算」支出。

不過，值得注意的是，中央在這次總預算規劃中，投注更多的資源到地方的各項建設。整體公共建設計畫預算，包括總預算、前瞻和基金預算，總金額達到6,471億元，比今年度增加11.5％。

在因應「凱米」颱風災情方面，整體治水經費調整，再增列115億元，達到551億元，比今年度增加159億元、約增加40.4％。

此外，南北科技發展的兩大重要計畫，「智慧科技大南方產業生態系推動方案」、「桃竹苗大矽谷推動方案」，賴清德表示，都會大力支持，來提升台灣整體科技實力，也為各縣市，帶來產業發展和優質就業的新機會。

至於中央對地方一般性的補助款，首次超過2500億元，相較於今年度，增加199億元；統籌分配稅款也增加696億元，比過往還多。賴清德表示，中央持續擴大挹注財源改善地方財政，這代表著，中央要和地方共同努力，促進台灣均衡發展。