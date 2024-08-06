快訊／賴清德聽取114年總預算報告　還債金額1415億元創24年最高

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日下午聽取行政院長卓榮泰報告「114年度中央政府總預算案」後表示，114年度總預算，歲入3兆1534億元，歲出3兆1325億元，整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘209億元，是109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘；另外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率會下降，且還債金額達到1415億元，是24年來最高。

賴清德表示，現在台灣面對的國內外挑戰更加複雜，像是國際情勢變化、氣候變遷、AI科技浪潮，或是產業轉型、人口結構改變等問題，都不是可以一刀切、輕鬆解開的問題。

賴清德說，他要確實推動「國家希望工程」、「均衡台灣」、發展「五大信賴產業」，同時要扶植中小企業，讓國家和人民能夠克服挑戰，當各行各業都有希望，國家才會有希望。

對於「114年度中央政府總預算案」，賴清德表示，充分展現出政府推動福國利民政策的決心，以及各項施政目標。首先，要落實財政健全，他說，114年度總預算，歲入3兆1534億元，和歲出3兆1325億元，都再創新高，整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘209億元，這是109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘。

另外，賴清德表示，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到1415億元，是24年來最高。他認為，這顯示出政府不僅嚴守財政紀律，更提升財政韌性，落實財政健全。

第二，賴清德要增福利、強國防、拚經濟。他表示，因為國家整體的經濟和財政穩健，總預算的歲入規模大幅成長，讓政府更有餘裕推動各項政策。

賴清德說，在總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防預算支出。其中，長照總體預算再創新高，相較今年度，增加51億元，達到927億元，來因應台灣明年邁入「超高齡社會」的挑戰。

賴清德表示，政府推動「0-6歲國家一起養 2.0」，也增加41億元，達到1082億元，除了推動公幼平日延長照顧，以及寒暑假加托服務等措施，也增列了就學補助和調整幼兒園師生比方案的經費，來繼續照顧下一代，也給家長更多的支持。

在增強國防上，賴清德表示，國防的總體預算，包括基金與特別預算，也再創新高，達到 6470億元。他說，有決心提升自我防衛能力，跟民主夥伴加強合作，確保和平與繁榮。

在協助中小企業加速數位轉型方面，賴清德表示，要全力發展「五大信賴產業」，也就是半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等產業，尤其，投注了更多資源，促進AI創新應用，讓台灣能夠掌握前瞻科技，成為「人工智慧島」，帶動整體經濟發展。

賴清德說，在邁向2050淨零轉型上，相關預算首度突破1千億元 ，來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣的國際競爭力。

第三，賴清德說，要重視第一線需求，回應民意期待。對於國人關切的詐騙問題，打詐經費比今年度，大約增加4.8倍，來精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施，因此推動「永續提升人行安全計畫」，來改善道路品質和人行空間，打造「以人為本」的用路環境。

在解決居住問題上，賴清德說，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億元，預計明年，租金補助，可以由現在的50萬戶，提高到75萬戶。

打造「健康台灣」部分，賴清德說，推動「健康台灣深耕計畫」、以及「第五期國家癌症防治計畫」，並且規劃成立「癌症新藥基金」；另外，也新增「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」、以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，希望能夠減輕醫事人員的負擔，確保健保永續經營，提供國人更優質的醫療環境。

第四，賴清德要持續邁向「均衡台灣」，明年度，中央將投注更多資源，來支持地方進行各項建設。整體公共建設計畫預算，包括總預算、前瞻和基金預算，總金額達到6471億元，比今年度增加11.5％。

特別是，賴清德說，為因應「凱米」颱風災情，整體治水經費立即調整，再增列115億元，達到551億元，比今年度增加159億元、約增加40.4％，更展現出，面對氣候變遷的威脅，中央支持地方治水的決心。

除此之外，賴清德表示，對於南北科技發展的兩大重要計畫，一是「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，另一是「桃竹苗大矽谷推動方案」，都是大力支持，來提升台灣整體科技實力，也為各縣市，帶來產業發展和優質就業的新機會。

最後，賴清德強調，在明年度總預算中，中央對地方一般性的補助款，首次超過2500億元，相較於今年度，增加199億元。統籌分配稅款也增加696億元，比過往還多，中央持續擴大挹注財源改善地方財政。他認為，這代表著，中央要和地方共同努力，促進台灣均衡發展。