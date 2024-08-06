114年總預算社會福利支出最多　長照927億、國防6470億都創新高

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日下午聽取行政院長卓榮泰報告「114年度中央政府總預算案」。根據年度總預算，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三是經濟發展，第四則是國防預算支出。長照總體預算增加51億達到927億創新高；而國防預算也來到6470億元再創新高。

114年度總預算，歲入3兆1534億元，歲出3兆1325億元，整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘209億元，是109 年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘；另外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率會下降，且還債金額達到1415億元，是24年來最高。

在總預算中，以「社會福利」支出最高，其次是「教科文」支出，第三高是「經濟發展」支出，而第四是「國防預算」支出。

在長照總體預算方面，相較於今年度，增加了51億元，達到927億元，寫下新高紀錄，以此來因應台灣明年邁入「超高齡社會」的挑戰。

在「0-6歲國家一起養 2.0」政策方面，也增加41億元，達到1082億元，要推動公幼平日延長照顧，以及寒暑假加托服務等措施，也增列了就學補助和調整幼兒園師生比方案的經費。此外，在國防方面，國防的總體預算，包括基金與特別預算，也再創新高，達到6470億元。

中小企業加速數位轉型方面，為發展「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等產業，尤其投注更多資源促進AI創新應用；而在邁向2050淨零轉型上，相關預算首度突破1000億元 ，來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣的國際競爭力。