基隆守護銀髮族防災安全　強化高齡者災害應變教育

▲ 基隆守護銀髮族安全，強化高齡者災害應變教育。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市強韌臺灣防災計畫參與社會處於5日上午，在基隆市婦幼福利服務中心所辧理的強韌教育訓練課程，本次課程共邀請近50名高齡鄉親參加講習。由強韌臺灣海洋大學蘇元風教授針對高齡者的災害應變為主題來進行介紹。

基隆市消防局表示，近年來受到氣候變遷影響，風災及水災發生的強度及頻率日益增加，對於高齡者的特殊需求，防災意識以及防護作為需要特別強化。我國已進入高齡化社會，65歲以上人口佔比逐漸升高，甚至即將進入超高齡社會階段。

對於高齡者的防災應變，蘇教授指出高齡人口的防災工作充滿各種挑戰，這些挑戰包含因行動不便（Mobility Issues）移動困難、複雜且耗時；因健康因素（Health Concerns）必須仰賴醫療用品、須持續電力的醫療設備、慢性疾病不可間斷的醫療；由於獨居（Social Isolation）較難立即連繫及取得即時資訊；還有認知損害（Cognitive Impairments）如失智老人等課題。

課程中以有獎徵答方式與高齡長者互動，幫助長者了解淹水災害來臨時，要立即進行垂直避難，並提醒要攜帶手機，日常所需服用的藥品，水和食物，助聽器及電池等必要物品，以強化大家對防災的意識。

如果需要時間準備及避難時，在得知可能的災害即將發生時，儘早進行避難就可以給自己爭取到更多的準備時間。蘇教授也勉勵大家為家中的長者做好防災準備不僅是一個好主意，而且是必要的行動。透過事先規劃，可以確保高齡者在災害發生時的安全和福祉。