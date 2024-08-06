7-11口碑爆棚「生椰厚拿鐵」回歸！新品珍珠撞椰奶、熱壓土司79折

▲7-11「冰精品生椰厚拿鐵」回歸，加碼推出新品「黑糖珍珠撞椰奶」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN去年首度推出「冰精品生椰厚拿鐵」口碑爆棚，為回應咖啡迷期待，8月7日起將再度回歸，同步加碼推出新品「黑糖珍珠撞椰奶」。同時看好咖啡搭配輕食，8月7日至8月20日展開原賞熱壓土司全品項「任選第二件79折」，並推出咖啡迷夏日集點活動。

▲看好咖啡搭配輕食，8月7日至8月20日還有熱壓土司全品項「任選第二件79折」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」風味飲持續進化，「冰精品生椰厚拿鐵」以「厚椰奶」與擁有柑橘莓果甜香、白色花朵清新香氣的衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合，相較一般椰奶口感更香濃滑順，提升精品咖啡原有香甜感與柑橘香氣，入口椰香冰爽、咖啡細緻口感，帶給咖啡饕客全新味蕾饗宴。

除了「生椰厚拿鐵」回歸，CITY PEARL今年加碼推出「黑糖珍珠撞椰奶」，僅限精品咖啡門市販售，以QQ黑糖珍珠、香醇厚椰乳融合，香甜療癒。

▲CITY PRIMA精品咖啡自8月7日起至9月10日也推出「咖啡迷品味夏日集點GO！」活動。（圖／業者提供）

CITY PRIMA精品咖啡自8月7日起至9月10日也推出「咖啡迷品味夏日集點GO！」活動，期間購買精品咖啡中杯、精品咖啡大杯皆可集點，中杯1點、大杯2點，集滿4點起即可加價換購，或集滿指定點數，可免費兌換「日本KINTO質感咖啡商品」，以市價換算最低只要65折起，增添生活儀式感。

▲集點換購或集滿指定點數，可免費兌換「日本KINTO質感咖啡商品」，以市價換算最低只要65折起。（圖／業者提供）

7-ELEVEN人氣「小金塊」原賞熱壓土司店數突破2000店，為歡慶里程碑，8月7日至8月20日展開原賞熱壓土司全品項「任選第二件79折」活動。

經典人氣「紐澳良風味烤雞」、「丹麥鮪魚起司」、「里肌肉蛋」、「厚起司蛋」、「醬燒炙烤牛」、「松露嫩蛋」以及下午茶超夯小點「丹麥紅豆麻糬」口味均有加入；同時推出全新口味「青醬雞絲」熱壓土司，每周三還可享熱壓土司日全品項OPENPOINT點數5倍送回饋。

▲原賞熱壓土司全品項「任選第二件79折」。（圖／業者提供）

▲全家推出Let’s Café × WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家提供）



此外，全家攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」，新品以Let’s Café大冰經典拿鐵，結合WAT全新型態爆爆珠商品，並選定適合配搭咖啡的「紅茶威士忌」風味，購買後由消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每次入口都能感受顆顆圓滑飽滿的爆爆珠在咖啡中滾動，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。

「威士忌爆爆珠拿鐵組合」每組99元，8月6日前會員嚐鮮價89元，也可單獨選購WAT爆爆珠（69元），自由混搭喜愛的飲品。