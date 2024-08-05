超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝！美式買2送2優惠條碼必收

▲全家在8月5日上午10點起，特濃美式「買1送1」、單品咖啡「2杯99元」限時限量開搶。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運摘金，各大超商通路也紛紛祭出優惠與民眾同慶！7-ELEVEN祭出特大杯美式「買2送2」；全家也加碼特濃美式「買1送1」，此外今（5）日上午更有「周一單品日」，在全家APP隨買跨店取推出中杯單品美式、拿鐵55折起，等於2杯只要99元，限量10萬組，喜歡單品的人可把握機會搶購。

★全家

日期：8月5日（上午10點起開搶）



全家APP隨買跨店取：



●Let’s Café特濃美式，買1送1。

●FamiCollection每日6纖果，買1送1。

●中杯單品美式，2杯99元。

●中杯單品拿鐵，2杯99元。

▲7-11刷優惠條碼就享咖啡「買2送2」、可樂果「買2送1」。（圖／業者提供）



★7-11

日期：8月5日～8月6日

門市優惠條碼

●CITY CAFE特大杯美式，買2送2。

●可樂果Mini(原味/檸檬辣雞翅)，買2送1。

●威德in系列，買2送1。

▼7-11優惠條碼，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

日期：8月5日

●Hi café大杯美式咖啡，買1送1。

●Hi café大杯拿鐵咖啡，買1送1。

●濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★美廉社

日期：8月5日～8月7日

●大杯濃萃美式咖啡，買1送1。

●台灣啤酒美廉社18周年紀念罐330ml，6罐159元。

▼美廉社連續3天美式買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

日期：即起至8月6日

●OKCAFE 與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。

日期：即起至8月8日

●OKCAFE「阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡」任選單杯7折。

●OKCAFE 聯名海尼根飲「零酒精蜂蜜特調」，推出660ml特大杯容量，特價60/杯。

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