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狂賀麟洋配奪金！超商咖啡「買1送1、買2送2」優惠齊發

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，各大超商祭出優惠齊發。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

慶祝中華隊拿下首面金牌！台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運決戰奪金，各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發，祭品文不斷，其中7-11推出特大杯美式「買2送2」；全家抽電視已累積5台，也加碼特濃美式「買1送1」；萊爾富、OKmart、美廉社，也有咖啡冰品等商品「買1送1」。

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運決戰奪金，各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

▲狂賀「麟洋配」奪金，7-ELEVEN祭出「特大杯美式買2送2」等優惠。（圖／業者提供）

★7-11

期間：8月5日～8月6日

●CITY CAFE特大杯美式，買2送2。
●可樂果Mini(原味/檸檬辣雞翅)，買2送1。
●威德in系列，買2送1。
●OPENPOINT APP行動隨時取優惠：CITY PRIMA精品馥芮白，買2送2，限量2萬組，每會員限購4組，兌換期限至9/30。

▲▼狂賀「麟洋配」李洋、王齊麟奧運奪金，各大超商祭出咖啡等商品優惠齊發。（圖／業者提供）

▲全家在APP推出「Let’s Café特濃美式」買1送1。（圖／業者提供）

★全家

期間：8月5日

●全家APP隨買跨店取：「Let’s Café特濃美式」、「FamiCollection每日6纖果」買1送1。兌換期限至113/10/31。

●全家APP「優惠趣」：輸入指定優惠碼「首金入袋」，領20元全家購物金。（每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，數量有限，贈完為止）

●「奪牌送電視」祭品文：奧運期間台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視，至今已累計5台電視。8月20日前每天15:00-06:00指定時段，全家會員於店舖單筆消費滿168元，即可參加抽獎，更有媽媽煮藝兩件88折、馬尚煮四入69元、啤酒三件79折等多重優惠，讓民眾深夜觀賽也能填飽肚子。

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運決戰奪金，各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

▲萊爾富祭出大杯美式咖啡、拿鐵咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

期間：8月5日

●Hi café大杯美式咖啡、拿鐵咖啡，買1送1。
●濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。 

期間：即起至8月20日

●買4款韓國袋裝飲料，送韓國冰塊杯

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運決戰奪金，各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

▲萊爾富買4款韓國袋裝飲料，送韓國冰塊杯。（圖／業者提供）

★OKmart

期間：即日起至8月14日

●台灣經典啤酒500ml享2件72元。 
●台灣金牌啤酒500ml享2件85元。
●台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元。
●KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾。2件59元。

期間：即日起至8月8日：

●OKCAFE「阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡」任選單杯7折。
●OKCAFE 聯名海尼根飲「零酒精蜂蜜特調」，推出660ml特大杯容量，特價60/杯。

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運決戰奪金，各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

▲各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

★美廉社

期間：8月5日～8月7日

●大杯濃萃美式咖啡，買1送1。 
●台灣啤酒美廉社18周年紀念罐330ml，6罐159元。

▼美廉社大杯濃萃美式咖啡，買1送1。（圖／業者提供）

▲▼狂賀「麟洋配」李洋、王齊麟奧運奪金，各大超商祭出咖啡等商品優惠齊發。（圖／業者提供）

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