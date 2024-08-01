網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

▲7-11的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即起擴大至海內外6萬家網購平台。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

網購族必看！7-11去年推出OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台，下單選7-11 取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵取貨付款金額，1點折抵1元。另外8月5日起限時7天，就近到門市取貨，就送7元購物金。

▲即日起OPENPOINT推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化。（圖／7-11提供）



7-ELEVEN交貨便提供的門市店取包裹服務，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起OPENPOINT推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的「點數折抵動態條碼」，即可以「1點折抵1元」貨到付款。

▲OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，8月5日到8月11日還推出取貨送「7元購物金」。（圖／7-11提供）

同時8月5日到8月11日限時7天，推出OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨，就送「7元購物金」，取貨時只要「報會員電話」或「刷會員條碼」即送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。

▲全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，天天上百商品5折起。（圖／全家提供）

另外，全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，即日起至8月20日，天天推出百項商品「5折起」，包括：熱銷FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點、飲料等，每周三更新不同品項最低「買1送1」，還加碼抽「萬元儲值金」、「一年份咖啡及霜淇淋」。同步還有每周三至周日「LINE好友優惠」、每周五至周日「康康五優惠」。