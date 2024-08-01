　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

▲▼7-11OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務。8月5日～8月11日還推出取貨送「7元購物金」。（圖／7-11提供）

▲7-11的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即起擴大至海內外6萬家網購平台。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

網購族必看！7-11去年推出OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台，下單選7-11 取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵取貨付款金額，1點折抵1元。另外8月5日起限時7天，就近到門市取貨，就送7元購物金。

▲▼7-11OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務。8月5日～8月11日還推出取貨送「7元購物金」。（圖／7-11提供）

▲即日起OPENPOINT推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化。（圖／7-11提供）

7-ELEVEN交貨便提供的門市店取包裹服務，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起OPENPOINT推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的「點數折抵動態條碼」，即可以「1點折抵1元」貨到付款。

▲▼7-11OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務。8月5日～8月11日還推出取貨送「7元購物金」。（圖／7-11提供）

▲OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，8月5日到8月11日還推出取貨送「7元購物金」。（圖／7-11提供）

同時8月5日到8月11日限時7天，推出OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨，就送「7元購物金」，取貨時只要「報會員電話」或「刷會員條碼」即送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。

▲全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，天天上百商品5折起。（圖／全家提供）

另外，全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，即日起至8月20日，天天推出百項商品「5折起」，包括：熱銷FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點、飲料等，每周三更新不同品項最低「買1送1」，還加碼抽「萬元儲值金」、「一年份咖啡及霜淇淋」。同步還有每周三至周日「LINE好友優惠」、每周五至周日「康康五優惠」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死
快訊／19歲李彩綺連發4支10分箭　個人射箭賽止步64強
年齡不是問題！周天成笑：隔壁棚還有60幾歲的

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人預約

陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

賣場「10大零食熱銷榜」出爐！防壞鎮寶「綠乖乖」年銷88萬包奪冠

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶！加碼吃超值桶餐下殺59折

【廣編】李千娜推妙而舒極透舒膚！50億個透氣孔「超大吸收力」寶寶天天透氣乾爽

只有今天！超商寄杯咖啡買7送7　全家特濃美式拿鐵「買3送3」　

達美樂、漢堡王買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」一次看

你是火山還是冰山？　快來測你的工作怒怒成份有多少！

外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人預約

陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

賣場「10大零食熱銷榜」出爐！防壞鎮寶「綠乖乖」年銷88萬包奪冠

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶！加碼吃超值桶餐下殺59折

【廣編】李千娜推妙而舒極透舒膚！50億個透氣孔「超大吸收力」寶寶天天透氣乾爽

只有今天！超商寄杯咖啡買7送7　全家特濃美式拿鐵「買3送3」　

達美樂、漢堡王買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」一次看

你是火山還是冰山？　快來測你的工作怒怒成份有多少！

外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

蔡凡熙直球告白被打槍！　跟陳庭妮闖「嬰靈鬼醫院」出意外了

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

外送員送餐竟被保全「鎖腳」！目擊者怒轟：把人當狗拴

共894戶！新北下半年6社宅招租　中和、新店都有

身在巴黎奧運心繫受災故鄉　甘家葳為信義鄉奮戰惜敗仍獲鄉親喝采

約旦男「咩咩叫」與羊對話　牠淡定叫一聲回應：笑啥？

消費熱門新聞

囤貨了！超商咖啡買7送7、買3送3

瘋搶峮峮同款絢色內著！瑪登瑪朵「QQ雲內衣」輕盈透氣零壓力

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

全聯3千款商品全年最低價、百件買1送1

foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

余祥銓「狠摔柔柔」糗坦言：真的扛不動

必勝客聯名「1公尺狩獵派對盒」開賣

跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」

麥當勞「6大優惠券」本周開吃！

酷洛米粉絲必收！40款周邊集點換

主播開箱「外面買不到的法朋鳳梨酥」！

你是火山還是冰山？測你的工作怒怒成份有多少

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶

更多熱門

相關新聞

囤貨了！超商咖啡買7送7、買3送3

囤貨了！超商咖啡買7送7、買3送3

又到了每月1日囤咖啡的時間！全家便利商店APP推出「全盈會員好康日」，今（1）日限定Let’s Café 特濃美式、特濃拿鐵「買3送3」；而7-11 也推出大杯精品美式、精品馥芮白同品項「買7送7」，平日喜歡喝咖啡的消費者可把握機會手刀搶。

統一超H1獲利63億元、每股賺6.06元　寫歷史新高

統一超H1獲利63億元、每股賺6.06元　寫歷史新高

酷洛米粉絲必收！40款周邊集點換

酷洛米粉絲必收！40款周邊集點換

超商也買得到現烤比薩！7-11合作必勝客限量賣

超商也買得到現烤比薩！7-11合作必勝客限量賣

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

關鍵字：

7-117-ELEVEN取貨

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面