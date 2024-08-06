超狂！英辣媽「產後3個月」參加奧運　驚天神技射下銀牌

▲拉特產後3個月就出征巴黎奧運，4日在定向飛靶射擊項目奪銀 。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國26歲射擊選手拉特（Amber Rutter）出征巴黎奧運，4日在定向飛靶射擊項目奪銀。她在3個月前才生下兒子湯米（Tommy），賽後看見丈夫帶著寶寶，偷偷來到現場加油，情緒激動不已。

拉特曾在多項國際賽事贏得金牌，包括2013及2015年的國際射擊運動聯合會世界盃系列賽，以及2015年的首屆歐洲運動會，2016年里約奧運更是名列第6，同年入選BBC年度青年體壇風雲人物。不過，儘管她在2021年排名世界第一，卻在搭機前一晚確診新冠肺炎，未能參加東京奧運，差點因此沮喪到退出體壇。

幸好，拉特並沒有放棄，反而一邊組建美好家庭，同時繼續追尋奧運的夢想。她2023年2月與身為越野摩托車手的丈夫結婚，接下來也順利懷孕。由於預產期落在今年4月，她持續密集訓練直到懷胎28周，並且在生產僅僅3個月後，就踏上巴黎奧運的賽場。

拉特曾經要求家人都不要來巴黎，以免讓她分心，但在比賽結束後，看見深愛的老公與孩子，依然相當開心，「感謝上帝，我最後才看到他們……我不知道他們要來。我知道湯米可能不會記得，但我肯定會記得，所以我很高興他們來了。」

儘管4日的比賽判決結果有所爭議，讓拉特與金牌失之交臂，但她事後對此坦然接受，因為其他射手也經歷過類似的裁判誤判，「這只是一個夢想。我能夠成為一名母親，為我的國家贏得獎牌，這已經讓我心滿意足了。」