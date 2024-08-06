辣妹泳將退役後爽玩「爆被踢出選手村」　本人發文回應了！

▲ 阿隆索傳出被逐出選手村，本人出面澄清。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）在巴黎奧運100公尺蝶式預賽出局，傳出因擅自外宿等不當行為被逐出選手村，不過她本人稍早透過IG發文澄清，強調自己「沒被趕出任何地方」。

阿隆索7月27日在100公尺蝶式預賽排名第6，無緣決賽後落淚宣布退役，卻被外媒爆出住在選手村期間擅自外宿，跑去迪士尼樂園玩，加上穿著太過暴露、和其他選手社交太過熱烈等原因，影響隊內氣氛，惹怒國家隊官員，巴拉圭奧委會（COP）因此將她逐出選手村。

據《每日郵報》，阿隆索5日透過IG限時動態對此發文回應，「我只是想澄清，我從沒被趕出任何地方，請停止散播假訊息。我不想發表任何聲明，但也不會讓謊言影響我。」

但報導提到，有人目睹阿隆索穿著自己的衣服到處走動，而不是國家隊提供的官方制服，還被抓到和其他選手過從甚密，令很多還在準備比賽的隊友無法集中精神。

她無緣奧運決賽後宣布退役，離開法國前還曾在IG上傳入住凱旋門附近高檔飯店、逛精品店、光顧高級餐廳的照片，目前已經飛回美國繼續攻讀政治學。據稱她在飛往法國以前就決定奧運後退出泳壇，卻未知會奧委會。

巴拉圭奧委會主席舍雷爾（Larissa Schaerer）此前聲明直言，「她的存在在隊內製造一種不適當的氛圍」，「我們感謝她聽命行事，不在選手村過夜是出於她的自由意志。」

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