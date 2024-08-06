髮型是「米老鼠」太吸睛　拳擊手奪下國家第一面奧運獎牌

▲拳擊選手迪賓拿把頭髮綁起來的造型，看起來就像是米老鼠。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴黎奧運男子51公斤級拳擊準決賽4日登場，非洲島國維德角（Republic of Cape Verde）拳擊選手迪賓拿（David de Pina）奪得銅牌，為國家爭取到史上第一面奧運獎牌。只不過除了傑出比賽表現，他的獨特髮型也受到討論，因為很像卡通人物米老鼠。

ESPN、美聯社報導，維德角是個人口約60萬的島國，過去7次參加奧運賽事，從未贏得獎牌，如今由迪賓拿成功為國家寫下新紀錄。

▲迪賓拿的獨特髮型引起外界注意。（圖／路透）

不過引起話題的是迪賓拿的獨特髮型，不同於傳統非洲戰士綁成辮子的造型，他選擇把兩側頭髮綁成球狀，看起來就像是卡通人物米老鼠。迪賓拿所屬的團隊成員與粉絲們都弄了同樣的髮型，就是要為賽場上的迪賓拿加油。

迪賓拿受訪時透露，就在巴黎奧運登場之前，他幾乎差點放棄拳擊，為了到葡萄牙受訓，迪賓拿暫停建築業的工作，家中經濟狀況面臨困難，但最終他堅持到最後，並在曼谷資格賽拿下四連勝的成績，闖進奧運。

談及這次奧運取得的成績，迪賓拿稱，這已經無法用言語來形容他的情緒，感謝國家給予的支持，「雖然我們（國家）很小，但我們很強大」。

▼米奇是迪士尼最具代表性的卡通人物之一。（圖／達志影像／美聯社）