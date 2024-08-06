中國飛魚稱「奧運村」最好吃的是韓國泡菜　他吐槽：肉像木頭

記者廖翊慈／綜合報導

中國20歲「飛魚」潘展樂在巴黎奧運奪下「男子4×100公尺自由式接力、男子100公尺自由式」2面金牌後，6日隨著中國游泳隊回國。他5日接受央視主播王冰冰的連線採訪時表示，「奧運村的伙食太差勁了！」

▲中國拿下男子4×100公尺自由式接力金牌。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，潘展樂在訪談中，被問到在奧運村吃得如何，他直呼，「這邊吃得真的是太差了，太差勁了，這邊唯一的調味料只有鹽，做出來的肉，就跟啃木頭一樣，而且想加調味料也沒有。」

潘展樂將內心話脫口而出後，突然意識到自己說得太直接，馬上表示，「等一下，是不是不能（這樣）評價奧運村？評價一下，這邊的食物非常有當地的風味很獨特，就是挺獨特的，獨特到一種境界了，我想趕緊回家，一點都吃不下了這裡的菜。」

▲潘展樂奪100公尺自由式金牌。（圖／路透社）

潘展樂在另一個採訪中表示，「韓國泡菜是奧運村裡最好吃的！其他都難以下嚥，這能說嗎？不行不行，奧運村肯定都是什麼都好吃，這段剪了別播！」

據悉，徐嘉余、覃海洋、孫佳俊和潘展樂組成的中國隊5日在巴黎奧運游泳男子4 × 100自由式接力項目，以3分27秒46奪冠，其中潘展樂游出46秒92打破奧運紀錄。潘展樂也獲得奧運男子100公尺自由式的冠軍，為中國首奪該項目的奧運金牌，並以46秒40的成績打破自己保持的世界紀錄。

▲潘展樂小檔案。（ETtoday製／新華社）