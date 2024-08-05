　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風凱米農損逾32億！雲林縣占22%　香蕉損失逾3億最傷

▲颱風凱米農損增至32.6億元 香蕉損失逾3億最傷。（製圖／記者胡至欣）

▲農業部更新颱風凱米農損統計，以雲林縣損失逾7億元最多。（資料來源：農業部；製表：ETtoday新聞雲）

文／中央社

農業部更新颱風凱米農損統計，截至今天11時止，彙整各縣市農業產物及民間設施估計損失計新台幣32億6345萬元，以雲林縣損失逾7億元最多，香蕉損失逾3億最傷，估明年生產才能較穩定。

農業部分析，各縣市受損情形，以雲林縣損失7億元940萬元、占全台農損累計32億6345萬元的22%為最多，其次是台南市損失6億6600萬元、占20%，第三是嘉義縣損失4億1952萬元、占13%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以及屏東縣損失4億1117萬元、占13%，高雄市損失3億3402萬元、占10%，台中市損失1億9531萬元、占6%，彰化縣損失1億5914萬元、占5%等較為嚴重。

其中農產損失累計22億2418萬元（含養蜂損失68萬元），農作物被害面積2萬6498公頃，損害程度29%，換算無收穫面積7637公頃。

▲颱風凱米農損增至32.6億元 香蕉損失逾3億最傷。（製圖／記者胡至欣）

▲單一農產以香蕉損失逾3億最傷。

前5大受損作物依序為香蕉被害面積3392公頃，損害程度28%，換算無收穫面積937公頃，損失金額3億440.4萬元。其次為番石榴損失2億3039.2萬元、柳橙損失1億7395.2萬元、梨損失1億6885.7萬元，以及竹筍損失1億2844.7萬元。

農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，香蕉跟芭樂（番石榴）產區在平地較多，受風吹、淹水等影響較大，預計明年生產才能比較穩定，這半年間價格可能略漲1、2成，但不至於漲太多；柳橙、梨子種植在坡地、山上，影響較小，柳橙還是小果，受損較輕；竹筍產季快結束了，被水淹過的產地，需儘速推動防治病蟲害工作。

畜產損失累計2億6630萬元，主要是雞受損2億1900萬元；其次為鴨、豬、鵝等。

漁產損失累計5億8328萬元，主要是牡蠣受損2億3553萬元；其次為虱目魚及文蛤等。

林產損失累計1657萬元，主要是竹林受損。

民間設施損失1億7312萬元，包含農田埋沒95.7公頃、農田流失13.25公頃等損失8981萬元，農業設施損失6262萬元，畜禽設施損失660萬元，漁業設施的養殖塭堤及設備損失1409萬元。以上相關現金救助、低利貸款公告於農業部官網。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了
麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多
LIVE／林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總開記者會說明
A330遇亂流狂晃15秒！KE197「飛機餐灑滿地」
麟洋奪金！　iPhone 15下殺5000
國際拳總緊咬林郁婷！性別風波一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣免簽國家-5！外交部：部分非洲國家取消電子簽

颱風凱米農損逾32億！雲林縣占22%　香蕉損失逾3億最傷

明年分科測驗新增「數乙」　安排第2天下午考

交友軟體一天沒回 …男生竟問這句　她瞬間解掉：直接變反感

憑直覺選出最想吃的冰淇淋！超準心測看出「你在異性眼中的第一印象」

易發集團36週年　體驗異域文化　點亮社會微光

低壓帶進逼明後天「雨下最大」　一圖看懂降雨趨勢

高雄大順路常塞爆！交通局曝解方　走龍德新路、龍德東路更順

陽明交大學生「自製固態火箭SSTO」　屏東旭海成功發射

王齊麟奪金「IG更新超威頭銜」　殺爆一堆人！萬人狂喊：李洋呢

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

台灣免簽國家-5！外交部：部分非洲國家取消電子簽

颱風凱米農損逾32億！雲林縣占22%　香蕉損失逾3億最傷

明年分科測驗新增「數乙」　安排第2天下午考

交友軟體一天沒回 …男生竟問這句　她瞬間解掉：直接變反感

憑直覺選出最想吃的冰淇淋！超準心測看出「你在異性眼中的第一印象」

易發集團36週年　體驗異域文化　點亮社會微光

低壓帶進逼明後天「雨下最大」　一圖看懂降雨趨勢

高雄大順路常塞爆！交通局曝解方　走龍德新路、龍德東路更順

陽明交大學生「自製固態火箭SSTO」　屏東旭海成功發射

王齊麟奪金「IG更新超威頭銜」　殺爆一堆人！萬人狂喊：李洋呢

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁！媽陪就醫爆料：是鄰居

宴請2026藍綠白市長熱門人選　侯友宜：很多案不是我任內能完成

麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多

侯友宜宴請新北立委！蘇巧慧、黃國昌皆到場　「他」摔跤成焦點

烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了

高承睿坦承男團首戰有點放不開　林昀儒讚他「非常有實力」

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

台灣免簽國家-5！外交部：部分非洲國家取消電子簽

愛莉莎莎力推「塔羅牌老師爆3負評」！　被罵翻親上火線道歉了

翁曉玲發文懂精準投放？　林俊憲嗆：兩面手法實在可恥

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

生活熱門新聞

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

麟洋奪金！他驚算「獎金可拿1.83億」　網喊值得

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

李洋父不會外語、轉機卡關　「咬牙買9萬機票」飛巴黎為子加油

「麟洋配」羽球金牌戰　全台1400超商免費看

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

麟洋金牌戰愛死「場邊2人」！台人狂告白

麟洋配金牌戰「拍到帥氣眼鏡哥」　身分曝

快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上

戴資穎告別　他悲台灣羽球大時代結束

更多熱門

相關新聞

七夕到高雄放閃！景點優惠全攻略

七夕到高雄放閃！景點優惠全攻略

七夕情人節即將到來，高雄旅宿業與餐飲業紛推浪漫專案，搶攻七夕商機。高市府觀光局長高閔琳說，高雄有包括愛河及愛河灣、壽山觀景台Love地標等浪漫景點，歡迎海內外情侶到高雄放閃。

凱米重創古坑農作　劉建國會勘促簡化農損申請流程

凱米重創古坑農作　劉建國會勘促簡化農損申請流程

雲好物影片競賽　推動公益力量助身障團體獲關注

雲好物影片競賽　推動公益力量助身障團體獲關注

午後雷雨彈來襲「下最大地區」曝　各地降溫

午後雷雨彈來襲「下最大地區」曝　各地降溫

低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

關鍵字：

中央社颱風凱米農業損失雲林農業部

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

李洋比賽為何一直講話？

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面