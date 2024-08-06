台南交通局持續盤點檢討　重新調整停車格位尺寸

▲交通局先行檢討中西區路邊停車格長度是否符合標準，並已完成重點路段的格位重新劃設450餘格，將持續擴大辦理便利民眾停車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市舊城區因道路路幅小且巷弄路口多，部分路邊停車格尺寸畫設剛好符合停放小型車輛，導致民眾停車不易，交通局經接獲各界反映後，已先行檢討中西區路邊停車格長度是否符合標準，並已完成重點路段的格位重新劃設450餘格，將持續擴大辦理便利民眾停車。

交通局局長王銘德表示，台南市部分路邊汽車停車格剛好符合小型車輛的長度，主要為早年市中心實施路邊停車管制之初所畫設的尺寸一直沿用至今，但現今小型汽車普遍比以往的車輛加大加寬，停車格位的大小必須重新檢視，經查發現長度不足停車格主要分佈於舊城區中西區如孔廟、北門路及五妃街等周邊路段。

交通局長王銘德指出，交通局自接獲反映後，隨即於6月開始針對舊城區主要集中分佈區域辦理地毯式調查，逐格量測格位長度是否符合5公尺的規範，若不符規定均批次派工調整，至7月底已完成調查範圍內道路的路邊停車格共約1400餘格，其中並已改善尺寸未達規定的格位計450餘格。

交通局表示，在檢討改善期間偶有接到路側店家或住戶反映與質疑停車格尺寸加大可能影響進出的疑慮，均派員現場實地勘查適時邀集會勘，共商可兼顧停車與路邊店戶進出的調整方案，以降低對周邊住戶的影響，未來交通局也將持續檢討所有路邊停車格尺寸是否符合標準，提供市民便利的停車環境。