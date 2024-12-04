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腸病毒反常燒過冬！大小孩也染病　台大醫籲嚴防重症親解3迷思

▲▼台大小兒感染科主治醫師呂俊毅說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大小兒感染科主治醫師呂俊毅說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情大反常！冬季仍在流行期且疾管署預估還要持續到明年1月，觀察也發現，這波國中小等較大年齡兒童就醫增加。台大兒童感染科主任呂俊毅分析，今年的情況特殊，可能還是受到新冠疫情後免疫負債的影響，且當感染個案增加時，要慎防重症個案恐上升。他也提到腸病毒常見3大迷思，提醒民眾多注意。

疾病管制署3日公布上周腸病毒門急診就診2.6萬人次，和前一周持平，處近十年同期高點。監測也發現，上周就診人次雖以0-4歲幼兒為主（45.8%），但是5-9歲（37.3%）、10-14歲（10.4%）等年紀較大兒童的占比呈增加趨勢。副署長曾淑慧表示，目前預估腸病毒疫情會在12月中旬達到高峰，單周就診恐上看3萬人次，一直到明年一月中下旬才有機會脫離流行。

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呂俊毅指出，以往腸病毒多是夏季到初秋流行，所以常常會有夏季才會流行的迷思，其實腸病毒全年都可能感染。不過今年也確實比較特殊，冬季疫情高峰比夏天時的高峰還高，且個案數是十年來最高的一年。

除明顯冬季疫情，今年年紀較大的小朋友感染增加，呂俊毅分析主要原因仍是「免疫負債」，新冠疫情期間2020年至2022年幾乎沒有腸病毒，社區內有很多未感染個案累積，不僅是幼兒，也包含比較大的小孩，2023年逐漸解封後民眾作息恢復正常，疫情開始回溫，到了今年則明顯增加。

▲▼腸病毒衛教。（圖／疾管署提供）

▲腸病毒三大迷思。（圖／疾管署提供）

除了腸病毒流行季節，另還有2項常見迷思。呂俊毅說明，現在有腸病毒71型疫苗，有些人認為可能接種過後就不會得，但事實上腸病毒的型別很多，以今年來說大部分是克沙奇A型、還有B型、伊科病毒等，就算打過71型疫苗還是可能會得其他型別。

也有人誤以為腸病毒是腸胃炎，呂俊毅說，腸病毒非腸胃炎病毒，這個名稱主要是因為它是在腸道複製的病毒，但是通常腸道症狀不明顯，所以不要以為沒有腸道症狀就不是腸病毒。

根據疾管署統計，今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童。

呂俊毅表示，今年比較好的是腸病毒的重症個案數偏少，大小孩感染在過去經驗也比較不會重症，但是當個案數增加時，重症就有可能增加，還是要提高警覺，必須做好防範來減少個案的持續散佈與增加，也要注意不要讓個案進入重症階段。

▲▼腸病毒衛教。（圖／疾管署提供）

▲腸病毒重症病徵。（圖／疾管署提供）

腸病毒重症前兆病徵，包含嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等。呂俊毅指出，腸病毒的手腳無力可能是不對稱的，例如某一隻手、一隻腳特別沒有力氣。至於持續性嘔吐，可能是腦壓上升、病毒侵犯腦部出現腦炎的現象，有這些病徵一定要盡快就醫到大醫院治療。

至於要防範腸病毒，呂俊毅建議，一般民眾平常最要注意正確的洗手，使用肥皂搓揉20秒以上再用清水沖掉，減少病毒散播。至於酒精乾洗手雖然不能完全消滅腸病毒，但是還是可以減少病毒量，是一個不得已情況下的勉強方法。

▲▼腸病毒衛教。（圖／疾管署提供）

▲防範腸病毒應該正確使用肥皂洗手。（圖／疾管署提供）

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