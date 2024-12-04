流感死亡創10年新高！疾管署宣布：公費抗病毒藥15日起擴大使用

▲流感抗病毒藥劑，克流感、瑞樂沙。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情尚未進入流行，但是從10月1日累積至今的重症、死亡個案已經創下十年同期最高。疾病管制署副署長曾淑慧今（4）日宣布，考量本月中旬流感疫情即將進入流行期，將於15日起擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，只要符合「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」就可以使用，盼及早給藥減少重症與死亡的發生。

隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，疾管署疫情中心主任郭宏偉昨表示，監測上周流感門急診就診計7萬1,419人次。而本流感季自今年10月1日起截至12月2日累計286例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積52例，均未接種本季流感疫苗；確定病例數及死亡數均為10年同期最高。

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疾病管制署今（4）日表示，為因應113-114年流感流行高峰期防疫需求，經衛生福利部傳染病防治諮詢會-流感防治組委員討論決議，自本（113）年12月15日至明（114）年2月28日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象。

曾淑慧表示，目前類流感急診就診占比約10%，預期2周後就會達到進入流行期標準，加上流感重症、死亡個案多，還有門急診就診人次等綜合評估，才訂於12月15日開始擴大使用，另由於疫情會於春節前後有可能會到高峰，所以先訂期間至2月28日，到明年2月底也會再評估是否需要延長擴大。

疾管署說明，目前流感抗病毒藥物儲備量為298萬5035人份，配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構（詳見疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢https://antiflu.cdc.gov.tw/），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

籲請臨床醫師提高警覺，加強詢問病患之旅遊史與接觸史，如符合通報流感併發重症病例定義應儘速通報。類流感病患如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

▲公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）