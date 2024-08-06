女友愛背「1款包包」　他受不了！網搖頭：被我罵過

▲女友會把東西放在原PO那。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

包包的樣式有很多種，前陣子很流行一種俗稱是「小廢包」的小包包，裡面能裝的東西其實不太多，通常會當成穿搭配飾。只是近日就有男網友發文抱怨，他真的很受不了女友總愛背這種小包包，並把手機、皮包放在他那邊。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女友愛背小包害我又要破費了」為標題發文，提到女友為了穿搭，常常會背小包包，但裡面連一支手機也放不下，導致皮包、手機都得放在他那，讓他實在受不了。

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由於原PO出門未必會背包包，有時就是把東西放口袋，所以女友有幾次因為手機、錢包沒地方放，還有點不開心。他透露，有次騎車，因為他的口袋實在太滿，所以只好把女友手機放在機車前面，不料遇到坑洞後，手機直接噴出去，現在他還要花錢買新機給對方。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼我跟你相反，男友的超重超厚長夾一定都丟我包！唯獨手機不敢放，是多怕我看」、「我買包的最低標準手機要放得下，我好棒」、「雖然我是女的，但這麼小的包我真的不知道是來找麻煩的還是怎樣」、「你需要的是換女友，而不是換手機」、「我愛背小包，手機就另外用掛繩」。

還有網友直言，「自己的東西自己背，這是基本的禮貌」、「為了自己好看背小包，然後把東西塞給身邊的人超沒水準」、「我有一個朋友都背小包，東西都想丟我這，被我罵過」。

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