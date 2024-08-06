揭曉王齊麟新搭檔！她才知「羅嘉翎死會了」　網喊甜：他們好可愛

▲邱相榤、羅嘉翎。（圖／翻攝自Instagram／chiu_h_c_91_11_11）

記者曾筠淇／綜合報導

「麟洋配」在巴黎奧運奪金，不過李洋已經宣布要退役，至於王齊麟，未來則會與新生代合作。如今新搭檔曝光，是合庫所屬球員邱相榤，他也是跆拳道女將羅嘉翎的男友。有網友因為不知道邱相榤和羅嘉翎是情侶關係，因此直呼「羅嘉翎竟然死會了嗎？」貼文引發討論。

有女網友在Dcard上，以「羅嘉翎竟然死會了嗎」為標題發文，提到她看到新聞，說王齊麟未來會和「跆拳道甜心」羅嘉翎的男友邱相榤搭檔。雖然王齊麟和誰搭檔也很重要，但她還是對於羅嘉翎已經死會一事感到訝異。

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原PO後來翻了IG，才知道羅嘉翎和邱相榤其實根本沒有藏，只是她自己沒有注意到兩人在交往而已。她看了一些合照後，也覺得兩人非常登對，且互動很可愛。

▲羅嘉翎、邱相榤。（圖／翻攝自Instagram／chia__ling_、chiu_h_c_91_11_11）

貼文曝光後，不少網友也討論道，「他們交往超久了」、「如果以後他們有小孩要走體育的話，可以從小就學這兩項運動欸」、「以後生的小孩到底會多高呀」、「這對情侶身高都超過180！超酷」、「根本神仙顏值組合，超配的」、「好甜～很喜歡嘉翎」、「原PO沒發這篇文，我大概也不會知道嘉翎死會了，他們兩個好可愛呀」、「原來她死會了！但他們好般配啊」。

也有網友回應，「邱身高189跟齊麟組起來就是個重砲雙人組，今年也才剛要滿22歲，雖然大賽經驗不多，但蠻有潛力的」、「期待新的組合！繼續衝奧運」。