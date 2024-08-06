何冰嬌奪銀「頒獎台上亮出小徽章」　細看超暖心！網讚：很會做人

▲何冰嬌手拿西班牙國旗徽章。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

西班牙前球后馬琳打進4強後，因右腳受傷、倒地不起，不得不退賽，因此由中國女將何冰嬌收下金牌戰門票。最後羽球女單由韓國安洗瑩奪金，何冰嬌則拿下銀牌，上台領獎時，何冰嬌一手拿著獎牌，一手拿著西班牙小徽章合照，就有網友注意到後，忍不住直呼暖心。

西班牙的馬琳在巴黎奧運一路打進4強，本來首局以21比14拿下，但次局打到10比6時，卻傷到右腳倒地不起。由於她右膝曾經動刀，狀況看起來不樂觀，中國女將何冰嬌也前去關心。馬琳本來不想就此退場，戴上護膝想繼續比，但因為右腳幾乎無法動彈，所以最終不得不退出比賽。

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何冰嬌雖收下金牌戰門票，但臉上毫無喜悅之情，賽後也上前抱了馬琳，與對方一起離場。金牌戰中，何冰嬌對戰韓國安洗瑩，後來是由安洗瑩奪金、何冰嬌奪銀。值得一提的是，選手上頒獎台合照時，何冰嬌一手拿著獎牌，另一手則亮出西班牙國旗的徽章。

▲何冰嬌私下合照也有拿出小徽章。（圖／路透）

就有網友在Dcard上，以「何冰嬌帶西班牙國旗小徽章上頒獎台！好暖」為標題發文，坦言自己很欣賞何冰嬌的運動家精神和風度。

▲何冰嬌亮出徽章。（圖／翻攝自新華社）

其他網友看到照片後，也紛紛直呼，「馬琳這樣因傷退賽，何冰嬌是一定會站上頒獎台的，我本來就在想她會不會帶上一些象徵西班牙的物品，沒想到還真的有！這是什麼超讚的人品」、「阿嬌真的很暖心，恭喜阿嬌」、「原本沒有在關注這位選手，結果這次奧運聽聞她的一些表現後，有被圈粉到」、「只能說何真的很會做人」。

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