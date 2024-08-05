搭檔撞臉蔡哥！網見「王昶滿臉笑容」也像知名男星：可以去演戲

▲梁偉鏗（左）、王昶（右）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣「黃金男雙」麟洋配4日對戰中國組合梁偉鏗、王昶，最後以2比1奪得金牌。在觀看刺激比賽的同時，也有不少網友注意到，王昶從頭到尾都笑笑的，且就算輸球，臉上也一樣掛著笑容。話題引發討論，還有人認為王昶和一些明星長得像。

有網友在Dcard上發文表示，王昶在昨天的賽事上，雖然輸給台灣，但還是笑得很開心，似乎很少看到選手輸球還笑這麼開心的，讓他頓時被圈粉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王昶看起來都笑笑的。（圖／路透）

貼文曝光後，也有其他網友留言討論，「看得出來他想贏（技術性挑戰跟拖時間），有人可能對這點不爽，但說真的他也是輸得起，最後握手那邊沒有任何不開心」、「他打球的時候都是滿滿的笑容」、「謝謝蔡哥與他的帥夥伴，讓我們得金牌（當然還是麟洋很強啦）」、「王昶真的超帥」、「我一面幫麟洋加油，一面又被王昶帥到，而且他一直笑，風度又好」、「我眼中只有李洋」、「我眼中有齊麟拍著李洋的屁股」。

其中還有不少網友表示，「有種楊洋的feel」、「第一張有楊洋的神韻」、「看到他一直聯想到林更新」、「也很像林更新」、「覺得他比較像張翰」、「我也覺得超像張翰」、「長得有點像魏大勛」、「我覺得有點像張書豪」、「覺得很像鄭元暢年輕的時候，真的好帥啊」。甚至還有人直呼，「我爸今天在看比賽也說他可以去演戲了，全家都認證他帥」。

▲中國男星張翰。（圖／翻攝自微博／張翰工作室）

不只王昶，也有不少人覺得梁偉鏗「撞臉」網紅蔡哥。蔡哥2日透過IG貼出多張照片，模仿梁偉鏗得分後噘嘴、握拳的模樣，還附上了梁偉鏗原版的畫面，寫下「揣摩了一下，有像嗎？」不只大票網友覺得像，台灣羽球天后戴資穎也在底下回覆「蔡哥～你終於發現了」。

此外，王昶過去受訪時曾透露，笑分為微笑、苦笑、嘲笑，反正總體意義就是讓自己保持良好的心態，「哭也不行，只能笑了唄。」這讓他在比賽中能夠面對壓力，也展現出運動員的風度。

►評比9家鳳梨酥！第一名是它「全部切開給你看」