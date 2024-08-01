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Joeman談大麻風波片「做了1事」　大票怒反感：也太噁

▲Joeman。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman上傳新片，大票網友反感1點。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

記者鄺郁庭／綜合報導

Joeman去年因涉嫌吸食及持有大麻被查辦，最後獲緩起訴處分確定。他昨（7/31）日在YouTube頻道上傳新片，曝光這半年來有關大麻案的經過，透露自己因這起事件心態崩潰、損失千萬，也坦言被抓當下只覺得未來人生完蛋了。影片一出引發議論，不少網友直呼無法接受，「留言一整排的加油，看了就噁心。」

有網友在Dcard發文討論Joeman上傳紀錄片，文中直批，「看完百靈果那一段就感到噁心關掉了，吸毒就是犯法的，整部影片到底在哭什麼哭？吸毒被逮被搜查就是活該自作自受，留言一整排的加油看了就噁心。」

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不少人也與原PO同感，「為自己做的事情負責，不是很正常的事情嗎，到底在加油什麼實在看不懂」、「連去法庭都要記錄，然後剪成像58台犯罪電視紀錄片一樣，到底在幹嘛？」「看他被抓到第一件事情是打開攝影機記錄當素材，就知道這個人有多…」、「第一段的文字我就看不下去，『我的命運從2023/11/6開始就完全不一樣了。』三小？又沒人逼你。」

其中，許多網友不能接受1點，「這個人的『誠懇』道歉影片同時開營利業配抖內賣會員，上片後第一時間在留言區按（有）利他的留言愛心，同時在社群跟網友開玩笑玩哏」、「不要點開啊！真噁心，道歉還開營收」、「這種東西也要拍一部拿來賺也太噁。」

但也有網友表示，「影片裡面也沒有強詞奪理，也沒有呼籲大麻合法化，不管他是因為什麼目的而做這個題材，我都覺得非常佩服。」

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