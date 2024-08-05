▲高雄大順路常塞爆，交通局建議走龍德新路、龍德東路更順。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大順一路沿線上因有義享天地及好市多等知名商場，再加上興建輕軌後路幅縮減，每到假日周邊車流就容易塞爆。為分流高雄大順路的行車空間，交通局已於7月4日開通龍德東路至民族路，車輛可以直接從龍德新路橫跨愛河接龍德東路至民族一路，交通局觀察交通量持續增加外，也鼓勵東西向市民朋友多加利用該替代道路，行車更順暢。

龍德新路東沿段及龍德東路打造串連博愛路、自由路與民族路等北高雄三大交通幹道的動脈，串聯周邊百貨、生活機能，也擴大輕軌通車帶來的人潮和商機。對於有新的替代道路可以走，當地居民也表示更方便省時。

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▲高雄大順路常塞爆！交通局曝解方，走龍德新路、龍德東路更順。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局表示，龍德東路為大順一路平行的道路，並於路口規劃左轉附加車道與左轉專用時相，兩側更規劃5公尺寬之人行道，除維持當地百貨賣場周邊車流順暢外，也保障行人通行安全。

經調查，龍德東路自7月4日通車後，大順路車流已有部分移轉至龍德東路通行，整體路網更加暢通，歡迎市民朋友多加利用。

交通局說明，龍德新路、龍德東路沿線主要路口均佈設攝影機，24小時監控路況，呼籲市民前往當地百貨賣場購物可多利用該路段行駛，西往東方向往民族路北上車流亦可多利用龍德新路接龍德東路，交通局將持續監控車流變化，維持交通順暢與安全。