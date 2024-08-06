與唐嘉鴻並列「銅牌」！　張博恆賽後坦言：比起失去收穫更多

▲張博恒與「亞洲貓王」唐嘉鴻並列銅牌。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國體操男隊長張博恒5日在巴黎奧運男子單槓決賽中，獲得13.966分，最終與臺灣體操名將「唐嘉鴻」並列銅牌，同時也收穫了自己在本屆奧運上的第三面獎牌。張博恒在賽後受訪時表示，「感覺比起失去的，我獲得的更多。」

據《澎湃新聞》報導，張博恒透露在決賽前，巴士司機將他送錯地點，讓他錯失了一個半小時的練習時間，「它有兩班車，人很多，多到站都站不下了，然後我想著讓他們就先走，我就留在後面那一班，結果司機給我開到訓練館去了，然後才到這裡（賽場），但是已經來不及進去練習了，就只能在外面熱身一下就進去比賽了。」

▲▼張博恒在唐嘉鴻身邊比讚，引起網友熱議。（圖／中華奧會提供）

張博恒強調，「我覺得這不是失誤的藉口，還是會回去總結自己的原因。」

張博恒被問到未能奪下金牌是否會難過，他回應，「我沒哭，可能當時剛下來特別難受，現在還好，可能思緒當時有點混亂，走出賽場之後其實又還好，我好像又放下了，感覺比起失去的，我獲得的更多，比如我參加奧運獲得了獎牌，獲得了成長，獲得了經歷。」

▲張博恒在男子單槓決賽中，獲得13.966分。（圖／路透社，上同）

張博恒事後也在微博發文表示，「奧運二十一套是我來過的證明，雖然沒有拿到金牌，會傷心、會失落，但是我還是會往前看，因為人生旅途會有更好的事情發生，也希望大家不要因為我沒有拿到金牌而不開心，我們珍惜所擁有的～你們都是最好的！」

▲張博恒微博發文。（圖／翻攝自微博）

據悉，張博恒在本屆奧運收穫3面獎牌，包括「競技體操男子團體銀牌、競技體操男子個人全能銀牌、競技體操男子單槓銅牌」。