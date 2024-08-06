出席國會職權修法釋憲辯論！　潘孟安：守護憲政是賴清德使命

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭今（6日）針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，展開的朝野攻防，各界十分關注。對此，總統府秘書長潘孟安表示，他代表總統府出席憲法法庭，重申執政黨反國會擴權，而非反國會改革；國會理當改革，但不應該任意擴權，改革方式更應該合法、合憲。他強調，總統賴清德身為憲政守護者，持續守護國家憲政體制，深化民主，是責無旁貸的使命！

國會職權修法言詞辯論6日登場，這次總統府代表，將由秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵，分別在上下午出席。總統訴訟代理人除了委任律師洪偉勝，更加入台大法學院教授孫迺翊及同校副教授蘇慧婕。

潘孟安於臉書表示，現在，他代表總統府出席，「國會擴權案」的憲法法庭言辭辯論。執政黨反對國會擴權，而不是反對國會改革；國會理當改革，但不應該任意擴權，改革國會的方式更應該合法、合憲。

潘孟安表示，總統賴清德和他都擔任過立法委員，也參與過國會改革，然而對立法院這次藉著號稱「改革」通過的法律，他們都極為關切與憂心。

潘孟安認為，總統賴清德是國會改革支持者，但這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，總統必須為了捍衛憲法挺身而出。而且，立法過程缺乏討論，讓人民對不公開、不透明，卻要影響他們權益的法案感到焦慮，總統及各憲政機關就有責任，透過釋憲維護人民權利。

潘孟安說，立法院當然得聽取總統國情報告，但不等於可以僅透過修法，就課予總統憲法沒有的義務。而立法院行使人事同意權，也不代表能透過擺爛不予審查等規定，造成憲政機關運作的困難。立法院調查權，也不能用不符合比例原則的強行規定，侵害人民的基本權利。

最後，潘孟安強調，總統賴清德身為憲政守護者，對國家負責、維護人民權利，是責無旁貸的使命！將持續守護國家的憲政體制，深化民主，讓台灣自由與民主可以永續發展。

▼總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）