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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最帥律師出招！　李荃和拿翁曉玲「中國人的驕傲」問反質詢

▲▼行政院憲法法庭言詞辯論說明資料。（圖／翻攝司法院影音）

▲行政院憲法法庭言詞辯論說明資料。（圖／翻攝司法院影音）

記者陳家祥／台北報導

憲法法庭6日進行國會改革法案釋憲案言詞辯論。日前審理暫時處分時，因亮眼外型與清晰口條爆紅的行政院訴訟代理人李荃和，在討論反質詢定義時火力全開，以國民黨立委翁曉玲近日稱麟洋配是「中國人的驕傲」為背景，提出若部會首長回答「我們本來就是中國人不然是什麼人？」，算不算反質詢？若是，難道國族認同不能被尊重、不能被討論？但若不是，請問到底什麼是反質詢？ 

針對反質詢，李荃和指出，反質詢定義不明確，並舉出黃國昌所提的暫時處分補充答辯書內容為例，認為委員們所認為的「反質詢」，應是指「質疑、責難、詰問」。接著他以四種答覆的例子來看，有沒有可能落入前述的範圍。

李荃和指出，反質詢可分為四種樣態，「反問無關問題」、「以問答問」、「點出邏輯錯誤、瑕疵或為情境預設」、「釐清問題真意」。

李荃和首先舉例，日前國民黨立委徐巧芯在總質詢時，詢問行政院長卓榮泰「要喝茶還是咖啡」，還將舉例新聞換成公報，暗諷準備庭時有委員質疑新聞也會造假。

隨後李荃和說，當時徐巧芯說，想請院長喝杯飲料，不曉得要咖啡還是茶？藉以提出關於台北市警察局長人事權的問題。李指出，假設院長回答「委員中午便當要吃什麼」，就是答非所問；如果院長反問「委員喜歡咖啡還是茶」，就是以問答問。

李荃和說，反問無關問題本來條文就有限制，以問答問通常就是答不出問題或是逃避問題，但是不是一種反質詢？還是有討論空間。接著第三種狀況，若院長回覆「這問題要看我是上午下午、飯前飯後」，這樣會不會被認為是一種質疑？甚至點出委員的錯誤被認為是責難而構成裁罰？

接著李荃和表示，第四種「釐清問題真意」，若院長問委員這問題是否跟施政有關？例如若當四大超商聯合對咖啡漲價，這問題就會很有意義。他強調，釐清問題真意本來就應該是討論、溝通、辯論所必要的，一樣可能會被認為是質疑。

李荃和說，反質詢包括了「反問無關問題」、「以問答問」，而「點出邏輯錯誤、瑕疵或為情境預設」、「釐清問題真意」這兩項則是政策辯護溝通、釐清責任政治所必要，但卻落入質詢質疑。這就是反質詢相關修法，包括整個25條會構成明確性欠缺甚至違反比例原則，而有違憲。

接著李荃和更以國民黨立委翁曉玲近來稱麟洋配是「中國人的驕傲」的爭議發言為背景，當做反質詢案例。稱若有部會首長在自己的臉書上寫「恭喜麟洋金牌，台灣之光」，但又在自己的微信上寫「恭喜麟洋金牌，中國人的榮耀」，結果這個部會首長被請到立法院進行質詢。

李荃和說，立委詢問，「部長你到底是台灣的部長？還是中國的部長？你到底覺得麟洋是台灣之光還是中國人的榮耀？」，若這位部長直接回答，「我們本來就是中國人，不然是什麼人？」，請問這樣子會不會構成反質詢？若是，難道國族認同不能被尊重、不能被討論？但若不是，請問到底什麼是反質詢？

▲▼行政院憲法法庭言詞辯論，訴訟代理人李荃和律師。（圖／翻攝司法院影音）

▲行政院憲法法庭言詞辯論，訴訟代理人李荃和律師。（圖／翻攝司法院影音）

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