憲法法庭辯論猛轟賴清德、政院　吳宗憲：正義不能被國家機器吞噬

▲國民黨立委吳宗憲出席憲法法庭言詞辯論。（圖／翻攝司法院影音）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭今（6日）針對國會改革釋憲案進行言詞辯論。身為立法院代表的國民黨立委吳宗憲庭上提到，「前大法官過往擔心五權無法制衡」、「行政部門掌握龐大預算爭議，卻沒有政治責任」、「總統賴清德未調解五院摩擦，甚至疾呼『青鳥會飛出來』煽動群眾運動」等例，佐證國會改革必要性。他強調，自己不會退縮，堅守權力制衡、守護台灣民主，期待大法官還給國會完整立法權，讓公平正義不被國家機器所吞噬。

吳宗憲表示，今天進行憲法法庭言詞辯論，對於民進黨訴訟代理人又再混淆視聽，說國會改革法案沒有實質討論，他仍強調整個審議過程，總共一場專報、兩場委員會審查、三場公聽會、四場政黨朝野協商，民進黨立委發言時間共1068分鐘，是雙方無法取得共識，並非沒有實質討論。

吳宗憲表示，看到近日執政黨重新擁抱「五權憲法」，讓他想起前大法官湯德宗去年提到的例子，「五權憲法，就像人民身為國家的主人，養了五條狗，這五條狗要盡力去咬其他狗，但誰也傷不了誰；然而，如果當中出現了一條強悍、兇猛的狗，把其他狗都吃光了，明天大概就吃掉主人你了。」當五條狗無法制衡，倒霉的就是人民。

▼吳宗憲於憲法法庭言詞辯論，舉「大法官過往發言」。（圖／翻攝司法院影音，點圖放大）

吳宗憲說，他們不能允許集權，因為集權是對人民權利最大的威脅。回顧上個月，大法官做出的暫時處分裁定提到，行政院對立法院只負政治責任，不負法律責任，代表官員會因為說了實話，但是決策錯誤而負起政治責任、下台，但當說謊或故意提供造假資料，卻不用負起法律責任。

吳宗憲質疑，這放在其他民主國家都是不可想像！試問去年政府收入3兆4000多億稅款，行政部門手握執行這龐大預算的權力，而倘若官員故意說謊、提供造假的採購合約資料，難道不需負責嗎？如果僅僅下台負政治責任，這有什麼用？管得動嗎？還有「數位身分證」計畫，最終由全民買單2.8億，但國會調閱資料卻只有經篩選且塗黑的少數資料。沒有完整資料，國會如何有效監督？民意代表理應成為人民的眼睛，現在卻看不到真相！

▼吳宗憲於憲法法庭言詞辯論，舉「行政院掌龐大預算未有法律責任」。（圖／翻攝司法院影音，點圖放大）

吳宗憲指出，裁定還提到，朝野對立損害自由民主憲政秩序，但朝野對立難道不是民主國家常態？不容許第二種聲音的國家，就是一黨獨大的集權國家！台灣是否正朝向集權國家前進？再者，台灣憲法授權總統在五院摩擦時調解，但總統卻拒絕履行這一責任，甚至大聲疾呼「青鳥會飛出來」無異於公開煽動群眾運動，這完全背離了民主國家的基本

▼吳宗憲於憲法法庭言詞辯論，舉「總統賴清德言論」。（圖／翻攝司法院影音，點圖放大）

吳宗憲說，立法院做為唯一的民選憲政機關，代表人民監督政府，防止濫權、保障民主人權，這是所有民主國家的常態。然而，令他感到既遺憾又震驚的是，近期憲法法庭的裁定中，這竟然成為需要討論違憲與否的問題，全然忽略五權「制衡」的重要性。

最後，吳宗憲強調，依據憲法第一條「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，代表我國是民主國家，立法權監督行政權才是民主，期待大法官還給國會一個完整的立法權，他自己更不會退縮，唯有好的制衡力量，才能讓台灣走向清廉政治，讓公平正義不被國家機器所吞噬。

▼吳宗憲於憲法法庭言詞辯論，強調國會改革目的。（圖／翻攝司法院影音，點圖放大）