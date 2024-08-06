稱麟洋配奪金「中國人的驕傲」挨轟　翁曉玲改口「台灣人之光」

▲立委翁曉玲改口稱麟洋配奪金為台灣人之光。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟「麟洋配」在巴黎奧運摘金，讓台灣民眾嗨翻，但國民黨立委翁曉玲卻在微博發文稱「中國人的驕傲！」遭網友罵翻。翁曉玲6日接受媒體訪問時，強調自己說法沒錯，但她願意改口，說麟洋配是「台灣人之光，中國人的驕傲」。

李洋、王齊麟奪冠後，台灣人齊聲歡呼。翁曉玲也在微博的朋友圈中發文稱，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」內容遭網友挖出後，網友灌爆翁曉玲的臉書，更有學生在她的清華大學辦公室門上貼上「中國人教授」。

對此，翁曉玲6日參加司法院憲法法庭審理國會擴權案前，接受媒體訪問，她說「就民族的角度來講，我們就是中國人，這有什麼不對？我們是中華民國的國民，中國人不是對岸的專有名詞，我們身為中華民國的國民，我們住在台灣，我們同樣是中國人，就是廣義的華人。我不懂得我講說「這是中國人的驕傲」有什麼不對？」

翁曉玲強調，「更何況，我的重點是要恭賀、狂賀麟洋配奪冠，基本上是對大陸很多的球迷朋友，還有關心台灣的朋友來講，這是一個非常重要的訊息。我想很多攻擊我的、非議這個事情的民眾，他們可能劃錯重點了，我認為說，這本來就是「我們中國人的驕傲」。」

不過翁曉玲最後還是改口，「我現在可以講，麟洋奪冠，李洋跟王齊麟奪冠，是台灣人之光，中國人的驕傲，這樣可以了嗎？」