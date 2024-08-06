國改法言詞辯論　柯建銘批藍白程序瑕疵：韓國瑜、周萬來也有責任

▲柯建銘（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法釋憲案6日進行言詞辯論。民進黨團總召柯建銘受訪表示，這是歷史時刻，國會改革法除了程序性的瑕疵，還有實體性問題，期待今天到這個地方能夠捍衛台灣民主，繼續延續台灣的光榮與驕傲。

憲法法庭今針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，上午議題是立法程序、總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權；下午則是調查權、聽證會及藐視國會等。民進黨團由柯建銘、幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱等做為代表。

柯建銘表示，民進黨團帶著嚴肅心情面對憲法法庭，這是憲法時刻、當然也是歷史時刻 ，沒有一個人可站在憲法對立面，每個人都要向憲法低頭，今天來到憲法法庭是要捍衛憲政體制、憲政秩序，讓人民法治可以繼續往前走。

柯建銘指出，做為立法委員，在立法院第一線跟藍白交鋒，其中程序性重大瑕疵已經到了違憲程度，他們沒收國會、沒收民主、沒收討論、沒收委員會、沒收協商，還佔領主席台舉手表決，如果這不是違憲什麼才是違憲？立法院長韓國瑜、秘書長周萬來要負擔很大責任，因為他們明明可以防止這些行為。

柯建銘說，實體性問題是藍白合作，一權獨大，侵害政府其他權力，才會發生歷史上第一次四箭齊發，希望是第一次也是最後一次。

柯建銘也提到，這一路上看到藍白乃至於學者共同污衊大法官、恐嚇打法官，甚至放話要刪減預算，難道這是大家要的民主嗎？今天一整天的憲法法庭，期待在這個地方，能夠捍衛台灣民主，讓台灣的光榮、驕傲繼續延續。