鴻盛88輪擱淺「船東、保險公司皆失聯」　航港局代除油完成

▲航港局完成鴻盛88輪油污抽除和貨櫃物清除。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

蒙古籍鴻盛88（HONG SHENG 88）輪因凱米颱風擱淺高雄茄萣區興達港北側防波堤，船東、保險公司皆失聯，為避免海洋污染，航港局展開該輪殘油移除作業，昨（1日）下午完成70噸抽除作業，解除污染危機。

航港局表示，鴻盛88輪是雜貨船，總噸位3,232，擱淺當時載有38只貨櫃、殘餘70噸燃油，在這次8艘擱淺船舶中噸位與剩餘油量的排名均為第2高，且擱淺位置在防波堤，航港局長葉協隆在應變先期階段即已指示優先處置該輪，依法促請該輪船東與保險公司應變，惟其均處於失聯狀態。

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為避免災害擴大造成海洋污染，航港局表示，在聯繫船東與保險公司未獲回應後，於最短時間內依商港法相關規定進行緊急應變，優先辦理該輪殘油移除作業，8月1日下午完成70噸燃油的抽除作業，解除海洋油污染危機。

至貨櫃物清除，在高雄市環保局及國軍8軍團的大力協助下，已完成興達港觀光漁市前方海岸線的清除工作，航港局表示，剩餘海岸線部分將加速清除，環境影響降至最低；並規劃船體移除作業，儘早恢復海岸原貌。

▲航港局完成鴻盛88輪油污抽除和貨櫃物清除。（圖／航港局提供）

航港局進一步說明，本次擱淺的8艘船舶，已完成鴻盛88、依莉安娜（IRIANA）、新利（XIN LI）、巴西亞（BASIA）及阿諾（ALANO）等5艘船舶抽油作業，至擱淺屏東東港沙岸的吉娜（GINAN）輪，船體結構與動力均維持正常，初步評估可採全船拖帶方式移除，不辦理抽油作業，船舶已抽除及可安全處置油料超過全部擱淺船舶剩餘油料總數90%，海洋污染風險大幅降低。

航港局表示，目前持續辦理凱達（KETA）與多芬（DOLPHIN）二船的抽油作業，預計於8月10日前完成，徹底解除這次擱淺船舶對海洋造成的油污染危機。