為民請命　陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建費6千萬

▲立委陳亭妃偕同市議員李偉智、六分里里長蘇文俊、六德里里長楊駕及在地居民，並邀集水利署副署長吳宗憲、台南市水利局等單位進行聯合會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



凱米颱風侵台，狂風暴雨重創善化六分寮曾文溪堤防，在堤防開始滲水的當下，立委陳亭妃在李偉智議員通報的時候，就已經要求水利署馬上緊急以消坡塊協助，雨一停馬上進行灌漿，災後陳亭妃也火速進行會勘。

陳亭妃偕同市議員李偉智、六分里里長蘇文俊、六德里里長楊駕及在地居民，並邀集水利署副署長吳宗憲、台南市水利局等單位進行聯合會勘。

會中決議將此400米掏空堤防區段進行全面重建工程，總經費達6000萬元，即刻進行規劃設計，要求於明年汛期來臨前全面完工，也爭取用地面雷達全面檢測其他區段的堤防，如有掏空顯示，立即用灌漿補強方式，保固堤防的安全，完整守護善化六分寮居民家園。

陳亭妃指出，當日凱米颱風過後，地方發現曾文溪護岸出現裂縫，自己第一時間就先協助調動消波塊強化護岸，並立即安排護岸補強工程。連日來邀集政府官員深入地方勘災，１日特地偕同市議員李偉智及當地里長六分里蘇文俊、六德里楊駕邀集水利署、台南市水利局至善化六分寮曾文溪堤防會勘，爭取善化六分寮掏空堤防約400米全面重建工程，總經費共6000萬元，要求明年汛期來臨前全面完工，盡全力避免居民再陷入淹水危機。

陳亭妃進一步表示，針對地方民眾所擔心是否在其他區段的堤防也是有不知情掏空的潛在危機，也爭取用地面雷達全面檢測，如有掏空顯示立即用灌漿補強方式保固堤防的安全。

李偉智則表示，感謝陳亭妃立委第一時間協助通報第六河川分署及台南市水利局，除了先調動消波塊強化護岸應急，昨日更立即安排會勘，火速爭取善化六分寮堤防重建經費，期待強化護岸後能完整保護善化區六分寮社區安全。