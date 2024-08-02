網美景點暗藏危機　海巡呼籲民眾勿進入擱淺貨輪管制區

▲因凱米颱風影響導致8艘外籍貨輪擱淺於台南、高雄及屏東等地，各貨輪已完成抽油，接續辦理船舶殘油移除，現場劃設警戒區及拉設封鎖線，海巡署南部分署呼籲民眾，勿隨意進入相關管制範圍以維安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因凱米颱風影響導致8艘外籍貨輪擱淺於台南、高雄及屏東等地，目前各貨輪已陸續完成抽油作業，接續辦理船舶殘油移除，為避免施工過程中造成船體重心傾斜等危險，已劃設警戒區及拉設封鎖線，海巡署南部分署呼籲民眾，請勿隨意進入相關管制範圍及接近相關擱淺貨輪，以維安全。

海巡署南部分署配合交通部航港局針對目前擱淺貨輪召開應變會議，依船舶安全風險完成相關人命救援與安置作業，並配合追蹤及檢討各船抽油作業的執行情形，為避免相關業者辦理船舶殘油移除作業時可能對船體重心產生影響，加上每日漲退潮亦造成擱淺貨輪位移或周圍沙灘鬆動之可能性，現已由地方權管機關於擱淺貨輪周邊路口拉設封鎖線，並由承攬代理行派員巡查，避免民眾進入該區域發生危險。

海巡署南部分署特別呼籲民眾，請勿隨意進入相關管制範圍及接近擱淺船舶，以維護民眾自身安全及避免影響應變工作，另分署亦將相關區域列入巡邏勤務巡查重點，派遣人員宣導、勸離民眾遠離擱淺船舶，避免發生意外。