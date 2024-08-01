台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

▲民進黨2026台南市長潛在候選人，王定宇、陳亭妃、林俊憲。（資料照／合成圖）

實習記者歐承翰／台北報導

2026台南市長選舉時間尚早卻已是波濤洶湧，黃暐瀚昨日於節目《57爆新聞》分析，「這次選舉沒有王定宇的局」，綠營候選人會從陳亭妃與林俊憲兩人中出線。他也透露，若初選是林俊憲些微勝出，陳亭妃的支持者恐轉為支持國民黨推出的謝龍介，這樣謝就有機會勝出。

黃暐瀚指出，2026台南市長大選，這一仗對藍營有點難，但現在出現契機，因為民進黨呈現「三腳督」，一位是陳亭妃，她日前過關斬將，被正國會開除派系，還可以拿到兩席中執委，更抽籤強運，奪得中常委；另一位是「深度臉書PO文者」王定宇，每天都是他的聲量，他發文的數量是陳亭妃和林俊憲的好幾倍；還有一位是賴清德嫡系子弟兵林俊憲。

「2026這一仗沒有王定宇的局，只會從陳亭妃和林俊憲兩人其中一位出線」，黃暐瀚篤定地說，王定宇聲量高的原因是在國會改革五法時，跟國民黨立委葉元之因為有沒有要動用警察權而槓上，造成網上許多人討論，所以網路聲量才高，但這與地方政治實力能量是兩回事，或許全國知名度王定宇比林俊憲高，但林俊憲才是總統賴清德的嫡系，現在形成「台南新界線（介憲）」，也就是謝龍介與林俊憲。

至於謝龍介對上林俊憲還是陳亭妃比較好打？黃暐瀚認為，陳亭妃的地方實力強，議會系統裡有前議長郭信良及妹妹陳怡珍市議員的支持，但是如果陳亭妃在初選時落敗，她的支持者會認為，已經等太久，而謝龍介曾說過他只做一屆，所以陳的支持者會認為只要等4年就有機會再拼，就乾脆放給謝贏，這樣謝就有機會贏，而這建立在初選陳是以些微差距輸給林俊憲，若兩人民調差距大，那支持者仍會支持勝出那方。

黃暐瀚還說，無論是陳或是林出線，票數都會勝過先前黃偉哲選市長的得票。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）